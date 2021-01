De problemen voor Bayer Leverkusen in de Bundesliga houden aan. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor vrijdagavond met 1-0 van Union Berlijn en heeft nu al vier competitiewedstrijden op rij niet gewonnen.

De wedstrijd in Stadion An der Alten Försterei stevende af op 0-0, tot Christopher Lenz in de 88e minuut ontsnapte bij een counter en Leverkusen-doelman Lukás Hrádecky klopte.

Sheraldo Becker had een basisplaats bij Union Berlin, maar de Nederlander ging al na 24 minuten geblesseerd naar de kant. Bij Leverkusen maakte Daley Sinkgraven de negentig minuten vol, terwijl Timothy Fosu-Mensah, eerder deze week overgekomen van Manchester United, nog niet beschikbaar was.

Door de nederlaag heeft Leverkusen nog altijd niet gewonnen in 2021 in de Bundesliga, al werd dinsdag Eintracht Frankfurt wel met 4-1 verslagen in de tweede ronde van de DFB-Pokal. In december ging Bosz nog aan kop met de club uit het Ruhrgebied, die nog nooit kampioen werd.

Union is verrassing van seizoen

Na nederlagen tegen Bayern München en Eintracht, een gelijkspel tegen Werder Bremen en vrijdag dus verlies tegen Union lijkt Leverkusen nu toch al af te haken in de titelstrijd.

Leverkusen staat derde met vier punten achterstand op koploper Bayern, dat zondag thuis speelt tegen SC Freiburg. Nummer twee RB Leipzig heeft twee punten meer dan de ploeg van Bosz en gaat zaterdag op bezoek bij VfL Wolfsburg.

Union staat knap vijfde en is de verrassing van het seizoen. De club uit Berlijn is pas bezig aan het tweede jaar ooit in de Bundesliga, na de promotie in 2019.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga