Voor het eerst in vijf jaar is De Klassieker zondag een strijd tussen de nummer één en twee van de Eredivisie. Op basis van het verleden mag Feyenoord daar hoop uit putten, al wacht de club al zestien jaar op een zege in Amsterdam.

De laatste vijf keer dat Ajax en Feyenoord als nummer één en twee tegenover elkaar stonden, verloren de Rotterdammers niet: twee keer won Feyenoord en drie keer werd het gelijk. De laatste keer was in 2016, toen De Klassieker in De Kuip door goals van Kasper Dolberg en Dirk Kuijt in 1-1 eindigde.

Het contrast is groot met de vorige editie van De Klassieker in oktober 2019, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag voor rust over het Feyenoord van trainer Jaap Stam heen walste en met 4-0 won. Ajax was destijds ook koploper, maar de bezoekers waren niet meer dan een middenmoter. Nu werkt Feyenoord met veel meer vertrouwen naar het duel met de rivaal uit de hoofdstad toe.

"Ze geven veel ruimte weg, dus wij moeten het opbrengen om steeds de lange sprints te maken", zei aanvoerder Steven Berghuis vrijdag op de vooruitblikkende persconferentie. "En natuurlijk valt er dan wat te halen."

Voor Berghuis wordt het zijn vijfde Klassieker in Amsterdam, nadat hij de vorige vier allemaal verloor. De 29-jarige aanvaller kent pijnlijke statistieken in de Johan Cruijff ArenA, want in twaalf wedstrijden (voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Feyenoord en Oranje) scoorde hij er geen enkele keer.

'Als klein jongetje rende je naar een radio'

Voor de 73-jarige Dick Advocaat wordt het pas zijn eerste Klassieker, al beseft hij uiteraard hoe groot de belangen zijn. "Als klein jongetje stopte je met voetballen en rende je naar een radio als die wedstrijd begon", vertelde hij vrijdag. "Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord zijn de wedstrijden van het jaar."

De ervaren coach stond met Sparta Rotterdam en FC Utrecht wel al vier keer tegenover het Ajax van Ten Hag en dat resulteerde louter in nederlagen.

Ten Hag won met Ajax vier van zijn vijf Klassiekers, maar persoonlijk heeft de oud-trainer van FC Utrecht een negatieve balans tegen de vijftienvoudig landskampioen: vier zeges, een gelijkspel en vijf nederlagen.

"Het is belangrijk dat we er meteen bovenop klappen, vanaf de eerste minuut", blikte Ten Hag vrijdag vooruit. "Zo krijg je tempo in de wedstrijd. Feyenoord is vastberaden en ze staan positioneel goed. We zullen beter moeten spelen dan tegen FC Twente om weer veel kansen te krijgen. Maar daar zijn we toe in staat."

De 189e editie van De Klassieker begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.