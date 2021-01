Premier League-baas Richard Masters heeft vrijdag benadrukt dat spelers niet meer met elkaar moeten knuffelen bij het vieren van een doelpunt. Hij hoopt dat de clubs op de training gaan oefenen met ingetogen juichen.

Vorige week bracht de Engelse spelersvakbond al een verklaring naar buiten waarin spelers werd opgeroepen om elkaar niet meer te omhelzen na een doelpunt. Toch gaat het nog te vaak mis en dat leidde deze week tot forse kritiek van politici, die niet begrijpen waarom spelers zich niet aan de regels kunnen houden in deze crisistijd.

De situatie in Engeland met betrekking tot het coronavirus is zorgwekkend. Mede door de besmettelijkere Britse variant stromen de ziekenhuizen vol, maar desondanks willen de Engelse competities het seizoen graag afmaken. Daarom worden clubs de laatste tijd geregeld herinnerd aan het coronaprocotol.

"De spelers begrijpen dat ze het goede voorbeeld moeten geven", zei Premier League-baas Masters vrijdag in Engelse media, waaronder The Guardian. "We vragen ze opnieuw hun gedrag in de gaten te houden, ook als er een doelpunt wordt gemaakt. De spelers weten dat ze geluk hebben dat ze door kunnen voetballen en dat betekent dat ze de regels moeten volgen."

221 Hoe wapenen we ons tegen de Britse mutatie van het coronavirus?

Lampard wil op training oefenen met juichen

Een aantal Premier League-managers, zoals Sam Allardyce van West Bromwich Albion, ergert zich aan de politici die spelers roekeloos gedrag verwijten. Chelsea-coach Frank Lampard daarentegen wil zijn ploeg op de training proberen te leren om bij een doelpunt niet uitgebreid te juichen.

"Als elke club dat op de training zou doen, dan krijgen de spelers het snel onder de knie", aldus Masters. "Bij sport hoort emotie en als we perfectie nastreven, schieten we sowieso tekort. Het enige wat we van de spelers vragen, is dat ze zich aanpassen aan de huidige situatie."

Waar Lampard probeert mee te werken, nemen Manchester City-coach Josep Guardiola en Liverpool-manager Jürgen Klopp het op voor de spelers. "Ik denk dat de fans slim genoeg zijn om te weten dat als op corona geteste voetballers elkaar knuffelen, dat niet betekent dat zij dat ook met elkaar kunnen doen", aldus Klopp.

Guardiola zegt dat hij en zijn ploeg er alles aan willen doen om zich aan de regels te houden. "Maar deze zorgwekkende situatie in Engeland komt niet door de voetballers", benadrukte de Spanjaard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League