De Graafschap heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie een probleemloze 1-3-zege geboekt op bezoek bij Roda JC. Excelsior beëindigde met een 1-0-zege op FC Eindhoven een reeks van zes nederlagen op rij, terwijl FC Dordrecht en FC Volendam doelpuntloos gelijkspeelden.

De Graafschap komt dankzij de overwinning op Roda JC op 41 punten en heeft nog drie punten achterstand op Almere City FC. De Flevolanders, die tweede in de Keuken Kampioen Divisie staan, komen later op de avond nog in actie tegen Jong AZ. Koploper SC Cambuur speelt zondag uit tegen NEC.

De Graafschap kwam in Kerkrade al binnen vijf minuten op voorsprong tegen Roda JC. Clubtopscorer Ralf Seuntjens kopte op aangeven van Danny Verbeek zijn dertiende treffer van het seizoen binnen. Nog binnen tien minuten kreeg Seuntjens vanaf 11 meter de kans om zijn tweede van de avond te maken, maar Roda-doelman Jan Hoekstra stopte de strafschop.

Binnen het half uur verdubbelde De Graafschap de score alsnog. Joey Konings tikte een hoekschop van Rick Dekker bij de eerste paal binnen. In de extra tijd van de eerste helft zorgde Elmo Lieftink met een hard afstandsschot voor de 0-3, waarna Stefano Marzo pas in de slotfase van de wedstrijd namens Roda JC wat terugdeed: 1-3.

Reuven Niemeijer maakte de enige treffer namens Excelsior tegen FC Eindhoven. Reuven Niemeijer maakte de enige treffer namens Excelsior tegen FC Eindhoven. Foto: Pro Shots

Excelsior doorbreekt negatieve reeks

Excelsior kon vrijdag eindelijk weer eens juichen, want door een goal van Reuven Niemeijer werd voor het eerst sinds 20 november niet verloren (1-0). Tussendoor werd in het TOTO KNVB Beker-toernooi wel gewonnen van PEC Zwolle (2-0).

Niemeijer profiteerde in de 28e minuut van een fout van Eindhoven-verdediger Jason Bourdouxhe en schoot de bal langs doelman Ruud Swinkels. Het was het eerste doelpunt van Excelsior in ruim tweehonderd minuten in eigen huis.

Excelsior stijgt dankzij de zege naar de veertiende plek. FC Volendam bleef op bezoek bij laagvlieger FC Dordrecht steken op een 0-0-gelijkspel en kan de zesde plek later op de avond aan Go Ahead Eagles kwijtraken.

De Deventenaren hebben momenteel twee punten minder en spelen om 21.00 uur thuis tegen MVV Maastricht. Hekkensluiter FC Den Bosch gaat op bezoek bij Helmond Sport.

Speelronde 20 KKD Vrijdag 18.45 uur: FC Dordrecht-FC Volendam 0-0

Vrijdag 18.45 uur: Excelsior-FC Eindhoven 1-0

Vrijdag 18.45 uur: Roda JC-De Graafschap 1-3

Vrijdag 21.00 uur: Go Ahead Eagles- MVV

Vrijdag 21.00 uur: Helmond Sport-FC Den Bosch

Vrijdag 21.00 uur: Jong AZ-Almere City

Zaterdag 14.00 uur: TOP Oss-Telstar

Zondag 12.15 uur: NEC Nijmegen-SC Cambuur

Maandag 18.45 uur: Jong FC Utrecht-Jong Ajax

Maandag 21.00 uur: Jong PSV-NAC Breda

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie