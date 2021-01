Almere City FC heeft vrijdag de koppositie veroverd in de Keuken Kampioen Divisie, al kan het later dit weekend weer gepasseerd worden door SC Cambuur. De Flevolanders boekten een probleemloze 2-5-zege bij Jong AZ. De Graafschap won met 1-3 van Roda JC en Helmond Sport duwde hekkensluiter FC Den Bosch met een 4-0-nederlaag dieper in de problemen.

Het is voor het eerst sinds begin november dat Almere City aan de leiding gaat. De ploeg van coach Ole Tobiasen heeft twee punten meer dan Cambuur, dat zondag om 12.15 uur op bezoek gaat bij NEC.

Op het trainingscomplex van AZ kende Almere City geen enkele moeite met Jong AZ. Na acht minuten kopte Frederik Helstrup de 0-1 binnen, waarna Thomas Verheydt nog binnen twintig minuten de voorsprong verdubbelde. Verheydt werd afgelopen periode benoemd tot beste speler van de Keuken Kampioen Divisie.

Ook Mees Kaandorp had een belangrijk aandeel in de zege. Hij maakte enkele minuten voor rust de 1-4 en zorgde bij zowel de 0-1 als de 0-3 van Damon Mirani in de 35e minuut voor de assist. Aan de andere kant profiteerde Jelle Duin van een fout van Almere City-doelman Michael Woud.

In de tweede helft dacht invaller Oussama Bouyaghlafen de eindstand op 1-5 te bepalen, maar het slotakkoord was in de blessuretijd aan AZ-aanvaller Des Kunst.

Joey Konings scoort namens De Graafschap van dichtbij tegen Roda JC. Joey Konings scoort namens De Graafschap van dichtbij tegen Roda JC. Foto: Pro Shots

De Graafschap eenvoudig langs Roda JC

De Graafschap, dat zes punten achter koploper Almere City op de derde plaats staat, kwam in Kerkrade al binnen vijf minuten op voorsprong tegen Roda JC. Clubtopscorer Ralf Seuntjens kopte op aangeven van Danny Verbeek zijn dertiende treffer van het seizoen binnen. Nog binnen tien minuten kreeg Seuntjens vanaf 11 meter de kans om zijn tweede van de avond te maken, maar Roda-doelman Jan Hoekstra stopte de strafschop.

Binnen het half uur verdubbelde De Graafschap de score alsnog. Joey Konings tikte een hoekschop van Rick Dekker bij de eerste paal binnen. In de extra tijd van de eerste helft zorgde Elmo Lieftink met een hard afstandsschot voor de 0-3, waarna Stefano Marzo pas in de slotfase van de wedstrijd namens Roda JC wat terugdeed: 1-3.

Naast De Graafschap en Almere City kon ook Go Ahead Eagles drie punten bijschrijven. De Deventenaren wonnen dankzij doelpunten van Sam Beukema, Erkan Eyibil en Sam Hendriks in De Adelaarshorst met 3-0 van MVV. Go Ahead neemt de zesde plaats over van FC Volendam, dat eerder op de avond niet verder dan 0-0 bij FC Dordrecht kwam.

Helmond Sport viert een van de vier treffers tegen Den Bosch. Helmond Sport viert een van de vier treffers tegen Den Bosch. Foto: Pro Shots

Helmond Sport duwt Den Bosch dieper in de problemen

In het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie kon Excelsior eindelijk weer eens juichen, want door een goal van Reuven Niemeijer in de 28e minuut werd voor het eerst sinds 20 november niet verloren in de competitie (1-0). Het was het eerste doelpunt van Excelsior in ruim tweehonderd minuten in eigen huis.

In de kelder van de Keuken Kampioen Divisie deelde Helmond Sport een behoorlijke tik uit aan hekkensluiter FC Den Bosch: 4-0. De thuisploeg kwam via doelpunten van Arno van Keilegom, Karim Loukili en Lance Duijvestijn al in de eerste helft op een 3-0-voorsprong. In de tweede helft bepaalde Jelle Goselink de eindstand namens de ploeg van trainer Wil Boessen op 4-0.

Helmond Sport stijgt dankzij de overwinning naar de dertiende plek. FC Den Bosch wacht al zestien wedstrijden op een overwinning en blijft met elf punten uit twintig wedstrijden de hekkensluiter.

Speelronde 20 KKD Vrijdag 18.45 uur: FC Dordrecht-FC Volendam 0-0

Vrijdag 18.45 uur: Excelsior-FC Eindhoven 1-0

Vrijdag 18.45 uur: Roda JC-De Graafschap 1-3

Vrijdag 21.00 uur: Go Ahead Eagles- MVV 3-0

Vrijdag 21.00 uur: Helmond Sport-FC Den Bosch 4-0

Vrijdag 21.00 uur: Jong AZ-Almere City 2-5

Zaterdag 14.00 uur: TOP Oss-Telstar

Zondag 12.15 uur: NEC Nijmegen-SC Cambuur

Maandag 18.45 uur: Jong FC Utrecht-Jong Ajax

Maandag 21.00 uur: Jong PSV-NAC Breda

