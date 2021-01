Door de transfer van Klaas-Jan Huntelaar van Ajax naar Schalke 04 zijn de Eredivisie-jaren van de meest trefzekere speler van deze eeuw voorbij. De spits had zelfs op 37-jarige leeftijd nog het hoogste rendement in de Nederlandse competitie. Dit zijn de belangrijkste cijfers.

Op 23 november 2002 debuteerde de destijds negentienjarige Huntelaar namens PSV als invaller tegen RBC Roosendaal. Het bleek zijn enige Eredivisie-wedstrijd voor de Eindhovenaren. Hij miste een flinke kans in Roosendaal, waarna hij ook in negen wedstrijden op huurbasis bij De Graafschap niet scoorde.

Na een seizoen in de Eerste Divisie bij AGOVV (26 goals) was het in augustus 2004 bij zijn debuut voor sc Heerenveen tegen AZ wel eindelijk raak in de Eredivisie.

Het was de eerste van in de totaal 154 Eredivisie-goals van Huntelaar, waarmee hij de meest trefzekere speler deze eeuw is op het hoogste niveau in Nederland.

Topscorers aller tijden in Eredivisie 1. Willy van der Kuijlen - 311

2. Ruud Geels - 265

3. Johan Cruijff - 215

4. Kees Kist - 212

5. Tonny van der Linden - 204

6. Henk Groot - 194

7. Peter Houtman - 178

8. Sjaak Swart - 175

Leo van Veen - 175

10. Cor van der Gijp - 162

11. Wim Kieft - 158

12. Klaas-Jan Huntelaar - 154

Klaas-Jan Huntelaar in 2004 in actie tegen Ajax. Klaas-Jan Huntelaar in 2004 in actie tegen Ajax. Foto: Pro Shots

Slechts één strafschop niet benut

Huntelaar is de eerste speler sinds Wim Kieft in 1993 die grens van 150 Eredivisie-goals gepasseerd is. Voor sc Heerenveen scoorde hij 34 keer en voor Ajax was hij 120 keer trefzeker. In totaal speelde de Achterhoeker 233 Eredivisie-wedstrijden.

Van de 154 Eredivisie-goals maakte Huntelaar er zeven vanaf de strafschopstip. Hij miste slechts één penalty en dat was in november 2007 namens Ajax toen hij in de ArenA hoog over schoot tegen Roda JC.

Gemiddeld had Huntelaar 154 minuten nodig om te scoren. Bizar is dat het rendement in zijn laatste seizoen het hoogst was met een gemiddelde van 1 goal per 55 minuten. Als we de zwaar geblesseerde PSV-spits Maxi Romero, die één keer scoorde in één invalbeurt, buiten beschouwing laten, dan heeft Huntelaar het hoogste gemiddelde van alle spelers dit Eredivisie-seizoen.

Benodigde minuten per Eredivisie-goal dit seizoen 1. Klaas-Jan Huntelaar (7 goals, Ajax) - 55

2. Brian Brobbey (1 goal, Ajax) - 70

3. Naoufal Bannis (1, goal, Feyenoord) - 73

4. Lassina Traoré (7 goals, Ajax) - 74

5. Joël Piroe (1, goal, PSV) - 83

6. Giorgos Giakoumakis (16 goals, VVV) - 91

7. Noni Madueke (6 goals, PSV) - 112

8. Danilo (11 goals, FC Twente) - 119

De 154e Eredivisie-goal van Klaas-Jan Huntelaar in beeld. De 154e Eredivisie-goal van Klaas-Jan Huntelaar in beeld. Foto: Pro Shots

NAC als favoriete tegenstander

Twee keer werd Huntelaar topscorer van de Eredivisie, in het seizoen 2005/2006 toen hij in de winterstop Heerenveen verruilde voor Ajax en in 2007/2008 opnieuw. Beide keren was hij goed voor 33 goals.

Huntelaar behoort tot de vijftien spelers die meermaals Eredivisie-topscorer werden, een lijst die wordt aangevoerd door Ruud Geels (vijf keer). Bovendien zijn er maar twee spelers die zich net als Huntelaar kroonden tot topscorer van de Eredivisie én de Eerste Divisie. Dat zijn Dick Tol (FC Volendam) en Peter Houtman (FC Groningen en Feyenoord).

De club waartegen Huntelaar het vaakst scoorde op Eredivisie-niveau is NAC Breda (11 goals), gevolgd door FC Twente (10) en FC Groningen (10). Eén keer scoorde hij namens Heerenveen tegen Ajax en vier keer was het namens de Amsterdammers raak tegen de Friezen.

Aantal Eredivisie-goals Huntelaar per tegenstander 1. NAC Breda - 11

2. FC Twente - 10

FC Groningen - 10

4. Sparta Rotterdam - 9

Heracles Almelo - 9

Excelsior - 9

7. RBC Roosendaal - 8

Roda JC - 8

Feyenoord - 8

10. Willem II - 7

Vitesse - 7

De Graafschap - 7

VVV-Venlo - 7

14. AZ - 6

15. RKC Waalwijk - 5

FC Utrecht - 5

FC Emmen - 5

PEC Zwolle - 5

ADO Den Haag - 5

20. sc Heerenveen - 4

21. NEC Nijmegen - 3

FC Den Bosch - 3

23. PSV - 2

24. Ajax - 1