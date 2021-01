Klaas-Jan Huntelaar verlaat Ajax per direct voor Schalke 04, melden De Telegraaf en VI maandag. De spits heeft besloten om de club uit Gelsenkirchen in zijn laatste maanden als profvoetballer te helpen in de strijd tegen degradatie.

Ajax en Schalke 04 hebben de aanstaande transfer nog niet officieel bevestigd, maar mogelijk gebeurt dat later op maandag nog. Volgens Nederlandse en Duitse media is Huntelaar momenteel in Gelsenkirchen voor zijn medische keuring.

De overgang komt niet uit de lucht vallen. De 37-jarige Huntelaar maakte vorige week donderdag na de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-3) bekend dat Schalke 04 hem graag wil hebben, al twijfelde hij toen nog over een terugkeer in de Bundesliga.

Dat hij halverwege zijn laatste seizoen als profvoetballer toch uit Amsterdam vertrekt, komt mede door een gebrek aan perspectief bij Ajax. Huntelaar kan niet rekenen op een basisplek en heeft voor de spitspositie concurrentie van recordaankoop Sébastien Haller, Lassina Traoré en talent Brian Brobbey.

Ondanks een gebrek aan speeltijd is Huntelaar dit seizoen van grote waarde geweest voor Ajax, dat hij vorige week tegen FC Twente met twee doelpunten in extremis voor puntenverlies behoedde. Hij scoorde dit seizoen in totaal zeven keer in elf competitiewedstrijden.

Huntelaar scoorde 158 keer voor Ajax

Huntelaar, die van 2006 tot en met 2008 al bij Ajax speelde en in de zomer van 2017 terugkeerde, stond van 2010 tot en met 2017 al bij Schalke 04 onder contract en was daar eveneens succesvol. Hij speelde 240 officiële duels en scoorde 126 keer.

Bij Ajax staat de teller na 257 wedstrijden op 158 doelpunten. Huntelaar won in zijn eerste periode in Amsterdam al twee keer de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In zijn tweede periode voegde hij nog een beker, een Johan Cruijff Schaal en de landstitel aan zijn erelijst toe. Bovendien bereikte hij in het seizoen 2018/2019 de halve finales van de Champions League met Ajax.

In Duitsland moet Huntelaar Schalke 04 zien te behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. De formatie uit Gelsenkirchen bezet op dit moment de laatste plaats met zeven punten, evenveel als 1. FSV Mainz 05. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar de 2. Bundesliga.

Zijn tweede periode bij Schalke 04 wordt hoe dan ook het laatste kunstje van Huntelaar, want hij maakte eind vorig jaar bekend na dit seizoen te stoppen als profvoetballer. De 76-voudig international speelde in zijn loopbaan ook voor PSV, De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid en AC Milan.

