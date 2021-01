Erik ten Hag hoopt dat Ajax geleerd heeft van de topper afgelopen zondag tegen PSV (2-2). Toen moesten de Amsterdammers zich terugknokken van een vroege achterstand en de trainer wil dat dat zondag in de Klassieker tegen Feyenoord niet nog eens nodig is.

"Het is belangrijk dat we er meteen bovenop klappen, vanaf de eerste minuut. Zo krijg je tempo in de wedstrijd", zegt Ten Hag vrijdag tegen Ajax TV over de topper zondag in de Johan Cruijff ArenA.

In de eerste topper van 2021 keek Ajax na amper een minuut al tegen een achterstand aan tegen PSV, dat daarna ook nog op 0-2 kwam. "We hebben toen laten zien dat we terug kunnen komen van een achterstand, maar het kost wel heel veel kracht", vervolgt Ten Hag. "Andersom is makkelijker. Als je snel scoort, zit je meteen in de wedstrijd en groei je door. Dat moet de les zijn van PSV. We moeten er meteen staan."

Ten Hag verwacht tegen Feyenoord een zware wedstrijd, nadat Ajax donderdag ook al veel moeite had met FC Twente. Hij zag zijn ploeg veel kansen creëren in de Grolsch Veste, maar Ajax had in de slotfase twee goals van Klaas-Jan Huntelaar nodig om met 1-3 te winnen.

"Feyenoord is vastberaden en ze staan positioneel goed. We zullen beter moeten spelen dan tegen Twente om weer veel kansen te krijgen. Maar daar zijn we toe in staat. Aan de andere kant moeten we opletten, want Feyenoord is gevaarlijk in de omschakeling."

'Het is Amsterdam tegen Rotterdam'

Het wordt voor Ten Hag zijn zesde Klassieker en van de voorgaande vijf won hij er vier. Anders dan de eerdere edities in De Kuip en de ArenA is dat er zondag geen publiek zal zijn. "Natuurlijk missen we de fans en de beleving, maar we zijn er inmiddels aan gewend", benadrukt Ten Hag.

"En ook zonder publiek maakt deze wedstrijd extra dingen los in de groep. Het is de nummer één tegen de nummer twee. Het is Amsterdam tegen Rotterdam. Dat leeft bij ons en dat zal de komende dagen en uren alleen maar toenemen."

De 189e editie van de Klassieker begint zondag om 16.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Rotterdammers jagen op hun eerste zege op Ajax in Amsterdam sinds 2005 en dat als dat lukt komen ze in punten gelijk met de ploeg van Ten Hag.