FC Twente moet het de rest van dit seizoen zonder Václav Cerný stellen. De aanvaller liep donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-3) een zware knieblessure op.

De 23-jarige Cerný was in de openingsfase van de wedstrijd gevaarlijk met een afstandsschot, maar bij die actie raakte de Tsjech geblesseerd. Hij kon niet verder en moest zich na acht minuten laten wisselen voor Jesse Bosch.

Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat Cerný een zware kwetsuur aan zijn knie heeft en dit seizoen niet meer in actie kan komen. Dat betekent dat hij normaal gesproken zijn laatste wedstrijd voor Twente heeft gespeeld, want Cerný wordt dit seizoen gehuurd van FC Utrecht.

"Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor me", zegt Cerný op de site van Twente. "Ik was lekker bezig en met het team ging het ook goed. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik weet wat het is om met teleurstellingen om te gaan en kom ook hier weer sterker uit."

Václav Cerný raakte tegen Ajax zwaar geblesseerd aan zijn knie. Foto: ANP

'Dit is ook een grote teleurstelling voor het team'

De blessure van Cerný is een forse domper voor FC Twente-trainer Ron Jans, die nu niet meer over een van zijn belangrijkste spelers kan beschikken. In de eerste zestien competitieduels was de aanvaller goed voor zes doelpunten en zeven assists en vormde hij een uitstekend duo met clubtopscorer Danilo (elf doelpunten).

"Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor Václav, maar ook voor het team", zegt Jans. "Hij toonde in de wedstrijden een geweldige 'drive' en was een van de smaak- en sterkmakers van de ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich na deze teleurstelling weer zal oprichten."

Mede door de productie van Cerný is FC Twente bezig aan een sterk seizoen in de Eredivisie. De club uit Enschede, die momenteel de zevende plek op de ranglijst bezet, wacht zondag een uitwedstrijd tegen nummer zes FC Groningen.

