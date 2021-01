Derby County heeft Wayne Rooney vrijdag voor de komende 2,5 aangesteld als manager. Gevolg is dat de 120-voudig international van Engeland per direct zijn carrière als speler beëindigt.

De 35-jarige Rooney was sinds het ontslag van Phillip Cocu medio november al speler/trainer van Derby. Vanwege de goede resultaten heeft de club uit het Championship hem nu een vaste aanstelling gegeven.

In negen duels onder Rooney won Derby driemaal en speelde het vier keer gelijk. De ploeg staat desondanks nog altijd in de degradatiezone.

"Onze recente opmars onder Wayne ging gepaard met knappe resultaten zoals een 2-0-zege op Swansea en een 4-0-overwinning op Birmingham", zegt voorzitter Stephen Pearce op de website van Derby.

"In de negen wedstrijden onder Rooney is de verdediging ook enorm verbeterd. We hebben liefst vijfmaal de nul gehouden", aldus Pearce. "Dat moet het fundament vormen voor een sterke tweede seizoenshelft."

Rooney kwam dit seizoen tien keer in actie voor Derby. Nadat hij Cocu in november opvolgde, stelde hij zichzelf alleen in de eerste twee duels nog op.

Rooney zeer succesvol bij Manchester United

De spits vierde grote successen met Manchester United, waar hij tussen 2004 en 2017 speelde. Hij werd onder meer vijf keer kampioen en won ook de Champions League en de Europa League. Rooney is topscorer aller tijden van zowel Engeland (53 goals) als Manchester United (253).

Voorheen en nadien speelde Rooney voor Everton en hij kwam ook nog uit voor het Amerikaanse DC United. Sinds januari vorig jaar speelde hij bij Derby, waarvoor hij in dertig duels zesmaal scoorde.