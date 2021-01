Dick Advocaat ziet Feyenoord als underdog voor de Klassieker van zondag tegen Ajax. De trainer hoopt vooral dat zijn ploeg er een echte strijd van kan maken.

"Ik vind het interessant om te zien wat wij tegen een topploeg als Ajax kunnen laten zien", zei Advocaat vrijdag op een persconferentie. "Zij hebben een hele sterke ploeg, dat hebben ze de laatste jaren wel laten zien in de Champions League."

"Zo ver zijn we met Feyenoord nog niet. We hebben best veel jonge spelers, ik ben benieuwd om zondag te zien hoe ver zij in hun ontwikkeling zijn."

De 73-jarige Advocaat maakte in zijn lange carrière als speler of coach nog nooit een Klassieker mee. "Maar dat heeft geen speciaal gevoel, hoor. Ik vind elke wedstrijd leuk", zei hij nuchter.

"Ik hoop dat wij er ook een leuke wedstrijd van kunnen maken, met veel strijd. Dan zullen we niet alleen achteruit moeten gaan lopen, maar ook zelf voor dreiging moeten zorgen wanneer dat kan."

Advocaat gaat tactisch plan niet aanpassen

Advocaat liet doorschemeren dat hij niet zal afwijken van zijn vaste 4-3-3-systeem. Kort voor de winterstop deed hij dat wel door tegen Vitesse (1-0-nederlaag) in een 5-3-2-formatie te beginnen.

"We zullen compact en gegroepeerd gaan verdedigen in de ArenA. Maar we gaan niet meer met vijf verdedigers spelen. Dan ben je alleen maar aan het tegenhouden en daar heb je niks aan", aldus Advocaat. "We willen aanvallen wanneer dat kan."

Ook een tactiek met hoge pressing zoals PSV die afgelopen weekend een half uur lang succesvol hanteerde tegen Ajax, ziet Advocaat niet zitten.

"Dat durf ik niet aan met Feyenoord. Het is tegenwoordig mode om heel vroeg druk te zetten. Als je dat goed kan is dat prima, maar anders moet je het niet doen want dan word je weggespeeld."

Positief punt voor Feyenoord op weg naar de Klassieker is de hechte defensie. In de laatste acht wedstrijden incasseerden de Rotterdammers slechts drie treffers. "Ik denk dat we een vervelende ploeg hebben om tegen te spelen", zei de trainer.

"Het elftal heeft een goede mentaliteit en de organisatie staat. Dan ben je al een heel eind."

Drie Feyenoorders kunnen niet hele wedstrijd spelen

Feyenoord kan zondag weer beschikken over Orkun Kökçü, al is de middenvelder nog lang niet op 100 procent na een blessure. "De dokter heeft gezegd dat hij vijftien of twintig minuten kan spelen", vertelde Advocaat.

"Ook Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra kunnen nog niet de hele wedstrijd meedoen. Die twee kan ik misschien een helft of een uur inzetten."

Ajax-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie. Feyenoord won in 2005 voor het laatst een Klassieker in Amsterdam.

