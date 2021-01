Ajax heeft vrijdag het contract van Perr Schuurs met drie jaar verlengd. De verdediger staat nu tot medio 2025 onder contract bij de Amsterdammers.

Het nieuws komt een dag nadat trainer Erik ten Hag besloot om Schuurs in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-3) te passeren. De verdediger, die normaal gesproken een centraal duo vormt met Daley Blind, moest zijn plek afstaan aan Jurriën Timber. In de 65e minuut maakte hij alsnog zijn opwachting nadat Timber niet meer verder kon spelen vanwege kramp.

Schuurs werd in januari 2018 door Ajax overgenomen van Fortuna Sittard. Na een huurperiode van een half jaar bij de Limburgers sloot Schuurs in de zomer aan in Amsterdam, maar hij had veel tijd nodig om zijn plek in de hoofdmacht te veroveren.

In zijn eerste seizoen speelde de jonge Limburger bijna alleen maar wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam slechts één keer uit in de Eredivisie en speelde drie duels in de TOTO KNVB Beker, die Ajax in 2019 won.

Hoewel de 21-jarige Schuurs ook vorig seizoen niet kon rekenen op veel speeltijd, is hij nu een vaste waarde in de ploeg van Ten Hag. De verdediger speelde al 22 officiële duels en dwong eind vorig jaar voor het eerst een plek af in de selectie van het Nederlands elftal. Het kwam nog niet tot een debuut in Oranje.

Mogelijk keert Schuurs zondag terug in de basis als koploper Ajax het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen nummer twee Feyenoord. De Klassieker begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

