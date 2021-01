De presidentsverkiezingen bij FC Barcelona worden niet zoals gepland op 24 januari gehouden. De Spaanse topclub heeft vrijdag besloten om de stemming uit te stellen vanwege de coronapandemie. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

De maatregelen voor mensen in Barcelona en omstreken zijn aangescherpt. Veel mensen mogen hun gemeente niet uit, of alleen om te werken, naar school te gaan of om medische redenen.

Voormalig president Joan Laporta, ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa zijn de laatste drie overgebleven kandidaten voor de verkiezing, die wordt gehouden om een opvolger te kiezen nadat Josep Maria Bartomeu afgelopen oktober aftrad.

Er waren aanvankelijk negen gegadigden voor het voorzitterschap van Barcelona, van wie er vier genoeg handtekeningen ophaalden voor de kiesdrempel. Donderdag besloot Emili Rousaud om zich terug te trekken.

De uitslag van de verkiezingen is belangrijk voor trainer Ronald Koeman, omdat iedere kandidaat zijn eigen ideeën heeft met de club. Oud-preses Laporta, die vooralsnog favoriet lijkt, sprak eind vorig jaar zijn steun uit voor Koeman.

Barcelona begon slecht aan het seizoen, maar heeft inmiddels vier wedstrijden op rij gewonnen. Zondag is Athletic Club de tegenstander in de finale van de Spaanse Super Cup.

