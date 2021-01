Klaas-Jan Huntelaar staat in de laatste maanden van zijn imposante carrière voor een lastige keuze: blijft hij bij Ajax of gaat hij in op een aanbod van zijn oude club Schalke 04? Youri Mulder, oud-spits van Schalke en het Nederlands elftal, zou een transfer naar de club uit Gelsenkirchen begrijpen.

Schalke heeft het financieel erg zwaar en staat er met slechts zeven punten uit vijftien duels dramatisch voor in de Bundesliga, maar daardoor is er volgens Mulder juist veel eer te behalen is bij de 'Königsblauen'.

"Het elftal is de laatste tijd verbeterd dankzij onder meer het terughalen van linksback Sead Kolasinac. En de nieuwe trainer Christian Gross is daar goed bezig", zegt de 51-jarige Mulder, die analyticus is bij Ziggo Sport, vrijdag tegen NU.nl.

"Kolasinac is een outgoing gozer, die de boel wakker schudt. Dat heeft Klaas-Jan ook. Als het niet gaat zoals hij wil, laat hij dat weten. Dat heeft Schalke nodig, want de spelers waren in de afgelopen maanden stille muizen."

Volgens Mulder ligt er in Duitsland voor Huntelaar een mooi einde van zijn carrière in het verschiet. "Hij kan zich onsterfelijk maken bij Schalke en dan krijgt hij bij wijze van spreken een standbeeld. Hij is daar zó'n held. Ik denk niet dat Schalke degradeert als Huntelaar erbij komt."

Klaas-Jan Huntelaar nam in 2017 na zeven jaar afscheid bij Schalke 04. Foto: Pro Shots

'Qua fitheid is hij net Ibrahimovic'

Volgens Mulder, die negen jaar voor Schalke speelde, maakt het voor de 37-jarige Huntelaar niet veel uit dat de club uit Gelsenkirchen wellicht iets verder van het vijandelijke doel speelt dan Ajax.

"Trainer Gross wil Schalke aanvallender laten spelen Hij is veel bezig met Amine Harit, een creatieve speler die de passjes moet geven. Het euvel is dat ze geen spits hebben die goals maakt en met Huntelaar weten ze precies wat ze krijgen", zegt hij.

"Hij kan heel goed positie kiezen op de rand van de zestien. Dat heeft hij bij Ajax al vaak laten zien. Als je hem een steekpass geeft, is hij best snel weg. En hij is ook een aanspeelpunt. Hij is nog topfit, net Zlatan Ibrahimovic."

Huntelaar is bezig aan zijn laatste seizoen als prof en liet donderdag na het uitduel met FC Twente, waarin hij Ajax als invaller met twee late goals naar een 1-3-zege loodste, weten dat hij zijn keuze nog niet gemaakt heeft.