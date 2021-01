Het is nog onzeker of PSV zaterdag weer over Cody Gakpo en Noni Madueke kan beschikken tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De twee jonge aanvallers hebben lichte blessures.

PSV zal het op Het Kasteel zeker zonder Mario Götze en oud-Spartaan Nick Viergever moeten doen. Götze is naar verwachting nog anderhalve week uitgeschakeld.

Gakpo en Madueke trainden vrijdag nog individueel. Zaterdag zal trainer Roger Schmidt bekijken of het duo inzetbaar is. Gakpo liep vorig weekend tegen Ajax (2-2) een enkelkwetsuur op, Madueke blesseerde zich maandag op de training.

Gakpo (21) en Madueke (18) waren dit seizoen ieder goed voor vijf competitietreffers. Alleen spits Donyell Malen (zeven) was vaker trefzeker bij PSV.

PSV heeft relatief eenvoudig programma

PSV miste Gakpo, Madueke, Götze en Viergever woensdag ook al bij de 1-3-nederlaag tegen AZ. "In dat duel zijn we hard gestraft voor een aantal fouten", zei Schmidt vrijdag tegen Eindhovens Dagblad.

"Voorin zijn we niet in staat geweest om voldoende intensiteit aan de dag te leggen. Daar gaan we met elkaar over spreken en we gaan beelden terugkijken om dingen beter te doen", aldus de coach van PSV.

Door de nederlaag tegen AZ zakte PSV naar de vierde plek in de Eredivisie. Met wedstrijden tegen Sparta, FC Volendam (uit, beker), RKC Waalwijk (thuis) en FC Emmen (uit) heeft de ploeg uit Eindhoven de komende weken een relatief eenvoudig programma.

Sparta-PSV begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

