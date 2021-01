Het scheelde weinig of FC Twente had donderdagavond voor de tweede keer dit seizoen een resultaat geboekt tegen Ajax. Trainer Ron Jans baalde dat Klaas-Jan Huntelaar met twee late treffers de Amsterdammers toch nog aan een 1-3-zege kon helpen.

"We lijden wat slordig balverlies en daarna staan we in de dekking niet goed", zei Jans tegen ESPN. "En Klaas-Jan Huntelaar schiet hem dan binnen, ongelofelijk."

De trainer van FC Twente haalde een specifieke situatie in de negentigste minuut aan, waarin het misging. "Er was een moment met Kik Pierie waarbij de bal opstuitert en hij hem half raakt. Maar hij moet hem eigenlijk gewoon het stadion uit rammen."

Jans benadrukte ook dat de zege voor Ajax gezien de vele kansen verdiend was. "Ze hebben ons in leven gelaten. Maar als je in de 84e minuut nog gelijkmaakt, dan moet je resultaatvoetbal spelen en dat lukte ons niet in die paar minuten."

Toen Ajax in de 89e minuut met Huntelaar een extra spits inbracht had Jans willen reageren, maar dat kon niet meer. "Door de blessures van Václav Cerny en Jayden Oosterwolde hadden we geen wisselmogelijkheden meer. Anders had ik verdediger Dario Dumic erbij kunnen gooien om het achterin dicht te houden."

Twente moet het vermoedelijk langere tijd zonder Václav Cerny en Jayden Oosterwolde stellen. Foto: Pro Shots

'Erg jammer, want ik ben zo gek met mijn spelers'

De late tegentreffers en de twee blessures bij zijn belangrijke krachten kwamen hard aan bij Jans. "Ik baal er gewoon van. Je kunt best een keer verliezen van Ajax, maar dit zijn wel tikkies."

Jans sprak de verwachting uit dat rechtsbuiten Cerny en linksback Oosterwolde lange tijd uit de roulatie zijn. "Erg jammer, want ik ben zo gek met mijn spelers. Maar we moeten nu uithuilen en zondag weer presteren."

De nummer zeven van de Eredivisie gaat zondag op bezoek bij de nummer zes FC Groningen (aftrap 14.30 uur), een voormalig werkgever van Jans.

