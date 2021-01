Willem II-trainer Adrie Koster lijkt er moedeloos van te worden. Donderdag verloor zijn ploeg voor de zevende keer in acht duels door in blessuretijd tegen FC Groningen de 2-3 te incasseren.

"De gifbeker moet kennelijk helemaal leeg, maar dit lijkt wel een emmer in plaats van een beker", zei Koster tegen ESPN. Willem II leek in eigen huis op de eerste zege sinds eind november af te stevenen.

Tien minuten voor tijd kwam Willem II op 2-1 dankzij Vangelis Pavlidis, maar in de slotfase gaven de Tilburgers de wedstrijd uit handen. Ko Itakura kopte raak uit een corner en in blessuretijd kon Groningen na een hoekschop van Willem II zomaar op het doel afstormen. Mo El Hankouri schoot eenvoudig raak: 2-3.

"Je kan voetballen wat je wil, maar als je zulke fouten maakt dan is het moeilijk om te winnen", zei Koster over de tegentreffers. Bij het winnende doelpunt verloor Leeroy Owusu als laatste verdediger een cruciaal duel, waarna Groningen vrij baan naar het doel had.

"Hoe je die fouten eruit kan krijgen? Zeg het maar... Op dat moment worden die beslissingen genomen, ik kan niet in het hoofd van die spelers kruipen", somberde de trainer van Willem II.

"We zeggen vaak genoeg: houd het simpel, maak het niet te moeilijk. Maar als je op zo'n moment in de wedstrijd de bal makkelijk weg kan werken en je doet het niet, dan wordt het moeilijk om te winnen."

De verdediging van Willem II kijkt hulpeloos toe hoe Groningen op 2-2 komt. De verdediging van Willem II kijkt hulpeloos toe hoe Groningen op 2-2 komt. Foto: Pro Shots

'De wet van Murphy schijnt dus echt te bestaan'

Willem II speelde begin dit seizoen nog Europees voetbal, maar de ploeg moet inmiddels serieus rekening houden met degradatie. Met één punt uit de laatste acht duels (nota bene behaald tegen koploper Ajax) presteert de formatie van Koster dramatisch in de winter.

"De wet van Murphy schijnt dus echt te bestaan", zei de ervaren coach. "Als we vandaag hadden gewonnen, dan was dat misschien een ommekeer geweest. Daar hoopten we vorige week (2-1-nederlaag tegen VVV-Venlo in de laatste minuut, red.) ook al op."

Toch houdt Koster hoop dat de resultaten snel verbeteren. "Ik kan de ploeg niets verwijten ten aanzien van inzet. We hebben strijd geleverd en gespeeld om te winnen. Maar die grote fouten moeten er echt uit."

Zondag speelt Willem II tegen rechtstreekse concurrent RKC. Het duel in Waalwijk begint om 12.15 uur.

Stand onder in Eredivisie 14. VVV-Venlo 16-15 (-18)

15. RKC Waalwijk 16-13 (-14)

16. ADO Den Haag 16-10 (-24)

17. Willem II 16-9 (-16)

18. FC Emmen 16-5 (-25)

