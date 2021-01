Trainer Erik ten Hag hoopt dat hij Klaas-Jan Huntelaar, zeker na diens heldenrol tegen FC Twente, deze winter kan behouden voor Ajax. De 37-jarige spits heeft de mogelijkheid om de laatste maanden van zijn carrière voor Schalke 04 te spelen.

Huntelaar was donderdag de grote man in Enschede door vlak voor tijd in te vallen bij een 1-1-stand en Ajax met twee goals een 1-3-zege te bezorgen. Na het duel liet hij weten nog te twijfelen over een transfer naar Schalke, de club waar hij al zeven jaar speelde.

"Het is een keuze die hij moet gaan maken, maar ik hoop dat hij niet gaat, al gun ik Klaas-Jan alles. Hij heeft zoveel betekend voor Ajax. Als hij besluit te vertrekken dan respecteer ik dat, maar ik zal er alles aan doen om hem in Amsterdam te houden", zei Ten Hag tegen ESPN.

De trainer van Ajax genoot van de manier waarop de ervaren Huntelaar inviel tegen FC Twente en denkt dat de 76-voudig international dit seizoen ondanks zijn reserverol nog van grote waarde kan zijn in Amsterdam.

"Zijn uitstraling is geweldig. De beleving die hij heeft is een voorbeeld voor iedereen. Na zijn eerste doelpunt zie je hoe blij hij is, maar gaat hij op jacht naar de tweede, ook al schoot het in zijn kuit. Hij is een voorbeeld voor de hele generatie voetballers die er nu aankomt."

Dankzij de doelpunten van Huntelaar heeft Ajax als koploper drie punten voorsprong op Feyenoord en Vitesse. Rivaal Feyenoord is zondag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap 16.45 uur) de volgende tegenstander.

Erik ten Hag langs de lijn in De Grolsch Veste. Foto: Pro Shots

