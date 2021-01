Athletic Club heeft donderdagavond ten koste van Real Madrid de finale van het toernooi om de Spaanse supercup bereikt. De ploeg uit Bilbao was in Málaga met 2-1 te sterk voor de 'Koninklijke'.

Raúl García opende al in de achttiende minuut de score en maakte er twintig minuten later vanaf de stip ook 0-2 van na een overtreding van Lucas Vázquez. Karim Benzema zorgde in de 73e minuut nog voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker bleef ook na bijna tien minuten blessuretijd uit in Estadio La Rosaleda.

Athletic Club wacht zondag in de finale in Sevilla een wedstrijd tegen het FC Barcelona van Ronald Koeman en Frenkie de Jong, dat woensdagavond na een bizarre strafschoppenserie afrekende met Real Sociedad.

De strijd om de supercup ging voorheen altijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar sinds het seizoen 2019/2020 strijden vier clubs om de beker: de nummers één en twee van de competitie en de finalisten van de Copa del Rey.

Vorig seizoen ging de Spaanse supercup nog naar Real Madrid, dat in de finale na strafschoppen afrekende met Atlético Madrid. Valencia en FC Barcelona strandden toen in de halve eindstrijd.

Real Madrid liet zich verrassen door Athletic Club. Real Madrid liet zich verrassen door Athletic Club. Foto: Pro Shots

Atalanta naar kwartfinales Coppa Italia

In Italië bereikte Atalanta de kwartfinales van de Coppa Italia door Cagliari met 3-1 te verslaan. Riccardo Sottil hield de bezoekers in de wedstrijd door tien minuten na rust de gelijkmaker aan te tekenen na de 1-0 van Aleksey Miranchuk, maar Atalanta liep vrij snel na de 1-1 alsnog weg.

Luís Muriel bracht Atalanta in de 61e minuut op voorsprong en Bosko Sutalo gooide het duel drie minuten later op slot. Bij de thuisploeg vielen Marten de Roon en Hans Hateboer na rust in en bleef Sam Lammers op de bank.

In Engeland liet Arsenal na drie opeenvolgende competitiezeges weer eens punten liggen in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta kwam op eigen veld niet langs stadgenoot Crystal Palace: 0-0.

Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald negentig minuten op de bank zaten, bleef voor de derde competitiewedstrijd op rij ongeslagen en bezet met 23 punten de dertiende plek in de Premier League. Arsenal heeft slechts één punt meer en staat elfde.

