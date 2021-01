Klaas-Jan Huntelaar bezorgde Ajax donderdagavond met twee goals in de slotfase een spectaculaire 1-3-zege op FC Twente, maar na de wedstrijd ging het vrijwel volledig over zijn toekomst. De ervaren spits kan de overstap naar Schalke 04 maken en zijn loopbaan in Gelsenkirchen afsluiten.

"Schalke 04 heeft zich gemeld en ik heb het er al met Ajax over gehad", zei Huntelaar na het duel in de Grolsch Veste tegen ESPN. "Het is een moeilijke keuze, want het zijn de twee clubs waar ik het meest mee heb. Ik heb tegen Schalke gezegd dat ik het met Ajax zou bespreken."

De 37-jarige spits maakte eind vorig jaar bekend na dit seizoen te stoppen als prof, maar door zijn situatie bij Ajax is een overstap naar Duitsland in de laatste maanden van zijn carrière niet onrealistisch. Huntelaar kan dit seizoen niet rekenen op een basisplek en heeft nu concurrentie van recordaankoop Sébastien Haller, Lassina Traoré en Brian Brobbey.

De kans is daardoor aanwezig dat Ajax bereid is om mee te werken aan het vertrek van de clubicoon, die tegen FC Twente zijn 250e en 251e competitietreffer op het hoogste niveau maakte. "Je zou aan Marc (Overmars, directeur voetbalzaken, red.) moeten vragen of ze het me gunnen, maar ik denk het wel", zei Huntelaar.

Klaas-Jan Huntelaar pakte een hoofdrol in misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar pakte een hoofdrol in misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Foto: Pro Shots

'Schalke zit in de problemen, Ajax is wat stabieler'

De 76-voudig international leek in het interview een lichte voorkeur te hebben voor een terugkeer naar Schalke 04, waar hij tussen 2010 en 2017 al onder contract stond. De spits is echter nog niet zo overtuigd van zijn keuze dat hij nu al uitsluitsel kan geven.

"Ik moet proberen een goede keuze te maken en te luisteren naar mijn gevoel, maar ik kan niet van tevoren alles precies afwegen. Voor allebei valt wat te zeggen", zegt Huntelaar, die in twee periodes bij Ajax al 158 doelpunten maakte in officieel verband.

"Schalke zit meer in de problemen, die keuze zou wat meer op gevoel zijn. Ajax is stabieler en daar kan ik misschien mooier eindigen, met een titel, het bekertoernooi en Europees voetbal. Ik ben er nog niet zo over uit dat ik nu kan zeggen wat ik doe. Ik ga er nog een nachtje over slapen, eerst maar eens genieten van deze wedstrijd."

Ajax-trainer Erik ten Hag hoopt hoe dan ook dat zijn spits blijft, ook al maakt hij niet in elke wedstrijd van Huntelaar gebruik. "Ik gun Klaas-Jan alles, hij heeft zo veel betekend voor deze club en dit team. Het is een keuze die hij moet maken, maar ik hoop niet dat hij gaat. Ik zal er alles aan doen om hem in Amsterdam te houden."

