In een gezamenlijke verklaring spreken de Engelse voetbalcompetities donderdag de hoop uit om het seizoen uit te kunnen spelen. Vanwege het oplopen van de coronacijfers door de Britse mutatie van het virus vallen maatregelen als het stilleggen van het seizoen niet uit te sluiten.

Woensdag werd een recordaantal van 1.564 coronagerelateerde sterfgevallen geteld in het Verenigd Koninkrijk. Door de besmettelijkere Britse variant liggen de ziekenhuis er vol.

Toch gaan de vier profcompetities voor mannen en de Premier League voor vrouwen vooralsnog door. In de gezamenlijke verklaring wordt de hoop uitgesproken dat het seizoen zoals gepland in mei kan worden afgerond.

"We hebben deze week verscherpte coronamaatregelen geïntroduceerd en hebben die bij iedereen in de voetbalwereld onder de aandacht gebracht", melden de competities.

'Gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Rondom Kerst kwamen diverse spelers in Engeland in opspraak, omdat ze de coronaregels negeerden. In de afgelopen twee weken testten respectievelijk 40 en 36 spelers positief op het virus.

"Gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid", staat te lezen in de verklaring. "We hebben clubs, trainers, spelers en alle andere betrokkenen nodig om de verspreiding van het virus in te dammen en zo een goed voorbeeld te geven aan het publiek."

De meeste clubs hebben momenteel pas 17 van de 38 duels gespeeld, waardoor er nog drukke maanden voor de boeg zijn. "Als iedereen het coronaprotocol volledig naleeft, dan kunnen we met behulp van ons strenge testregime het seizoen afmaken zoals gepland."

