Klaas-Jan Huntelaar heeft Ajax donderdagavond in de Eredivisie op spectaculaire wijze voor puntenverlies behoed tegen FC Twente. De spits maakte vlak voor tijd zijn opwachting in de Grolsch Veste en hielp de Amsterdammers met twee goals aan een 1-3-zege.

Basisdebutant Sébastien Haller opende al in de zevende minuut de score met zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax. FC Twente leek in de slotfase via Julio Pleguezuelo alsnog een punt uit het vuur te slepen, maar de in de 89e minuut ingevallen Huntelaar scoorde binnen twee minuten twee keer en kroonde zich in een bizarre slotfase tot matchwinner.

De 37-jarige spits, die met de 1-2 voor zijn 250e competitiedoelpunt op het hoogste niveau zorgde, speelde tegen FC Twente mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Huntelaar kan rekenen op belangstelling van zijn oude club Schalke 04 en sluit zijn loopbaan mogelijk in Gelsenkirchen af.

Ajax boekte dankzij Huntelaar de eerste zege sinds 20 december, toen ADO Den Haag met 2-4 werd verslagen. Daarna volgden remises tegen Willem II (1-1) en PSV (2-2). FC Twente ging voor de derde keer in de laatste vijf wedstrijden onderuit.

Door de overwinning staat Ajax weer wat steviger aan kop in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben nu 38 punten, 3 meer dan naaste belagers Feyenoord en Vitesse. PSV verloor woensdag met 1-3 van AZ en heeft nu vier punten minder dan Ajax, dat zondag Feyenoord ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.

Trainer Erik ten Hag koos tegen Twente verrassend voor Jurriën Timber in het centrum van de defensie, waardoor de gepasseerde Perr Schuurs genoegen moest nemen met een reserverol. Bij Twente stonden er met clubtopscorer Danilo en Kik Pierie twee huurlingen van Ajax aan de aftrap.

FC Twente begint dramatisch aan duel met Ajax

FC Twente wist Ajax vorige maand al te verrassen in Amsterdam, maar in de Grolsch Veste ging het snel mis voor de thuisploeg. Recordaankoop Haller mocht zich in tegenstelling tot de topper tegen PSV direct vanaf het begin laten zien en het duurde slechts zeven minuten voordat hij zijn stempel drukte. De spits werd bediend door Anthony en kopte fraai raak.

Het leed was daarmee nog niet geschied voor Twente, dat al na acht minuten verder moest zonder Václav Cerný. De Tsjech testte André Onana vlak voor de 0-1 met een afstandsschot en liep daarbij een spierblessure op. Na een kwartier leek Ajax de pijn voor Twente verder te vergroten, maar Quincy Promes schoot naast na een schitterende dieptepass van Daley Blind.

Ajax leek na die kans wat gas terug te nemen en mede daardoor kon Twente gevaarlijk worden. Eerst schoot de mee opgekomen linksback Jayden Oosterwolde rakelings naast en vlak daarna zag Godfried Roemeratoe een poging via Blind in het zijnet belanden.

Een reeks kansen voor beide ploegen volgde, zonder dat ze echt gevaarlijk werden. Ryan Gravenberch, Dusan Tadic en Antony konden het doelman Joël Drommel niet lastig maken met pogingen dwars door het midden en aan de andere kant schoot Queensy Menig twee keer recht op Onana. Danilo had vlak voor rust de beste mogelijkheid, maar de huurling van Ajax stuitte van dichtbij op de Kameroener.

Huntelaar pakt hoofdrol in bizarre slotfase

De tweede helft was nog geen minuut oud of de gelijkmaker leek alsnog een feit te zijn. Menig werd net over de middenlijn weggestuurd en passeerde Onana via de binnenkant van de paal, maar de oud-Ajacied bleek nipt buitenspel te staan. Vlak daarna incasseerde Twente een nieuwe tegenslag: linksback Oosterwolde greep na een sprintje naar zijn hamstring en moest net als Cerný gewisseld worden.

Net als in de eerste helft sprong Ajax slecht om met de mogelijkheden. Na 55 minuten legde Haller de bal in het strafschopgebied netjes af op Promes, maar die schoot in kansrijke positie ongecontroleerd over. De Franse aangever probeerde het vlak daarna zelf met een tegendraadse kopbal, die net naast het doel van Drommel ging.

Ajax hield FC Twente in leven, maar de thuisploeg was lange tijd veel te slordig om de Amsterdammers pijn te doen. In de 84e minuut viel de 1-1 alsnog met enig fortuin. Ryan Gravenberch werkte de bal niet goed weg bij een corner, waardoor Pleguezuelo van dichtbij kon binnenwerken.

Ten Hag bracht vlak voor tijd Huntelaar voor Gravenberch om de wedstrijd nog om te draaien en dat bleek een gouden zet. De spits zorgde in de laatste minuut op aangeven van Haller voor de bevrijdende 1-2 en maakte zijn ijzersterke invalbeurt compleet door Drommel een minuut later opnieuw van dichtbij te passeren in misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Ajax.

