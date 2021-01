Mogelijk zijn er ingrijpende veranderingen in de opzet van de Champions League op komst. Dat kondigt Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan.

Volgens Rummenigge is de UEFA-top op ideeën gebracht door de Champions League van afgelopen seizoen, waarbij alle duels vanaf de kwartfinale wegens de coronacrisis over één duel in dezelfde stad werden gespeeld.

"Het plan is om een Week of Football te creëren", zei Rummenigge woensdag op clubkanaal FCB.tv. "De finaleronde van de Champions League vorig jaar in Lissabon was zo'n succes, dat we de halve finale en finale in de toekomst weer in één stad zouden kunnen spelen."

"Het is veel aantrekkelijker om de knock-outronde over één duel te spelen", vindt Rummenigge, wiens club vorig seizoen de Champions League won. "Als je wint, ben je door. En als je verliest, dan lig je eruit; je krijgt geen herkansing meer in de return."

Ook groepsfase mogelijk op de schop

Volgens Rummenigge neemt de UEFA een voorbeeld aan de Super Bowl in het American football. "Het moet een grote show worden om het seizoen mee af te sluiten. Naar mijn mening zien de plannen er heel goed uit."

De Duitser vertelde ook dat de groepsfase van de Champions League mogelijk zal worden gewijzigd. Momenteel bestaat die uit acht poules van vier clubs. Na zes groepswedstrijden gaan de beste twee ploegen door naar de knock-outfase.

"De huidige opzet begint een beetje saai te worden", aldus Rummenigge, die verder geen details prijsgaf. Dit seizoen won Bayern vijf van zijn zes groepsduels en plaatste de ploeg zich zonder problemen voor de knock-outfase.