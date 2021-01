Sc Heerenveen heeft donderdag voor de negende keer op rij niet kunnen winnen. In het Abe Lenstra Stadion eindigde de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in 1-1.

De thuisploeg, waar de met corona besmette trainer Johnny Janssen voor het tweede achtereenvolgende duel ontbrak, begon nog goed aan de wedstrijd en kwam voor rust via Henk Veerman op voorsprong. De spits schoot koeltjes raak uit een voorzet van Joey Veerman.

De treffer van Veerman was een zeldzaam hoogtepunt voor de Friezen in een verder zeer matige eerste helft. RKC had voor rust via Finn Stokkers en Melle Meulensteen al een aantal kansen gekregen, toen het tien minuten na de pauze wél raak was. Thierry Lutonda gaf voor en bereikte Richard van de Venne, die met een hard schot 1-1 noteerde.

In de 66e minuut kreeg Heerenveen via Benjamin Nygren een enorme kans om de 2-1 te noteren. De Zweed kon na een pass van Mitchell van Bergen vrij binnentikken, maar hij schoot een meter naast het doel.

Een minuut voor tijd voorkwam doelman Erwin Mulder erger voor Heerenveen. Vitalie Damașcan haalde hard uit, waarna hij zijn poging via de vingertoppen van Mulder op de paal zag belanden.

Met het gelijkspel zet nummer negen Heerenveen een dramatische reeks voort en komt er bovendien een negatief clubrecord in zicht: in 1995 werd elf keer op rij niet gewonnen. RKC pakte na vier verloren duels op rij weer eens een punt en blijft vijftiende in de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie