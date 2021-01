FC Groningen heeft donderdag nipt gewonnen van Willem II. De noorderlingen waren na een spectaculaire slotfase met 2-3 te sterk voor de Tilburgers. Sc Heerenveen kon eerder op de avond niet winnen van RKC Waalwijk en verspeelde voor de negende keer op rij punten.

Na een zeer povere eerste helft, waarin alleen Groningen-aanvaller Mo El Hankouri een grote mogelijkheid had gekregen, was het na rust al snel raak in het Koning Willem II Stadion. Tomás Suslov veroverde de bal, stoomde op via de rechterflank en bereikte diezelfde El Hankouri, die beheerst de 0-1 noteerde.

Het antwoord van de thuisploeg kwam tien minuten later via Ché Nunnely. De aanvaller werd diep gestuurd door Görkem Saglam en schoof de bal keurig onder Sergio Padt door in het doel: 1-1.

Nadat een treffer van Kwasi Wriedt vanwege buitenspel was afgekeurd, konden de spelers van Willem II wel juichen in de 79e minuut. Een voorzet van Leeroy Owusu werd geschampt door Vangelis Pavlidis en binnengelopen door Wessel Dammers, die daarmee zijn eigen doelman Padt passeerde.

De spelers van Willem II en FC Groningen scoorden erop los in de tweede helft. De spelers van Willem II en FC Groningen scoorden erop los in de tweede helft. Foto: Pro Shots

Willem II geeft zege weg in slotfase

Willem II leek daardoor op weg om na zeven wedstrijden zonder zege weer eens te winnen, maar in de slotfase ging het toch nog mis voor de ploeg van trainer Adrie Koster. Ko Itakura wist zijn hoofd uit een scrimmage tegen de bal te zetten en zorgde voor de 2-2.

Mats Köhlert leek de boel twee minuten later weer recht te trekken namens Willem II, maar opnieuw werd een Tilburgs doelpunt afgekeurd. Dit keer stond aangever Wriedt buitenspel.

Willem II ging in extremis vol op jacht naar het winnende doelpunt en daar profiteerden de bezoekers optimaal van. Een afgeslagen bal belandde uit een counter voor de voeten van de diepgestuurde Alessio da Cruz. De Kaapverdiër ging in zijn eentje op het doel van Jorn Brondeel af, behield het overzicht en legde perfect af op El Hankouri, die de 2-3-eindstand bepaalde.

FC Groningen klom dankzij de zege ten koste van FC Twente naar de zesde plek in de Eredivisie. Willem II wacht nu al acht duels op een overwinning en blijft steken op de voorlaatste zeventiende plaats.

Mats Köhlert is teleurgesteld nadat zijn ploeg met 2-3 heeft verloren van FC Groningen. Mats Köhlert is teleurgesteld nadat zijn ploeg met 2-3 heeft verloren van FC Groningen. Foto: Pro Shots

Heerenveen verspeelt opnieuw punten

Heerenveen, waarbij de met het coronavirus besmette trainer Johnny Jansen voor het tweede achtereenvolgende duel ontbrak, begon nog goed aan de wedstrijd en kwam voor rust via Henk Veerman op voorsprong. De spits schoot koeltjes raak uit een voorzet van Joey Veerman.

De treffer van Veerman was een zeldzaam hoogtepunt voor de Friezen in een verder zeer matige eerste helft. RKC had voor rust via Finn Stokkers en Melle Meulensteen al een aantal kansen gekregen, toen het tien minuten na de pauze wél raak was. Thierry Lutonda gaf voor en bereikte Richard van der Venne, die met een hard schot 1-1 noteerde en daarmee de eindstand bepaalde.

Met het gelijkspel zet nummer negen Heerenveen een dramatische reeks voort en komt er bovendien een negatief clubrecord in zicht: in 1995 werd elf keer op rij niet gewonnen. RKC pakte na vier verloren duels op rij weer eens een punt en blijft vijftiende in de Eredivisie.

Heerenveen-invaller Siem de Jong duelleert met Ayman Azhil van RKC. Heerenveen-invaller Siem de Jong duelleert met Ayman Azhil van RKC. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie