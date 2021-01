Sébastien Haller maakt donderdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Twente zijn basisdebuut voor Ajax. Centraal achterin krijgt Jurriën Timber van trainer Erik ten Hag de voorkeur boven Perr Schuurs.

De 26-jarige Haller, die vorige week voor 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United, maakte zondag in de topper tegen PSV (2-2) al als invaller zijn debuut voor Ajax en mag het nu vanaf het eerste fluitsignaal laten zien als spits. Zijn eerste basisplaats in Amsterdamse dienst gaat ten koste van Zakaria Labyad.

Ten opzichte van de topper tegen PSV bracht Ten Hag nog één wijziging aan. Schuurs moet verrassend op de bank plaatsnemen en wordt vervangen door de negentienjarige Timber, die zijn vijfde competitieduel van het seizoen gaat spelen.

Klaas-Jan Huntelaar zit zoals gebruikelijk op de bank bij Ajax. De spits wordt door Duitse media in verband gebracht met een transfer naar Schalke 04, maar kan gewoon in actie komen in Enschede. Mohammed Kudus, die tegen PSV na maanden afwezigheid zijn rentree maakte, ontbreekt wel in de selectie.

Danilo keert terug in basis tegen Ajax

Bij FC Twente keert Danilo zoals verwacht terug in de basis. De spits, die dit seizoen wordt gehuurd van Ajax en dit seizoen al elf doelpunten maakte, kreeg afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-4) rust van trainer Ron Jans.

De hele voorhoede van FC Twente bestaat uit spelers met een verleden bij Ajax. Václav Cerný speelde tussen 2015 en 2019 in de hoofdmacht van de Amsterdammers en Queensy Menig kwam in het seizoen 2014/2015 tot vijf officiële duels in het shirt van Ajax. Verdediger en Ajax-huurling Kik Pierie staat eveneens aan de aftrap.

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax begint donderdag om 20.00 uur in de Grolsch Veste en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De Amsterdammers, die momenteel net als Feyenoord en Vitesse 34 punten hebben, verloren de eerste ontmoeting met Twente dit seizoen in de ArenA met 1-2.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Zerrouki, Ilic, Roemeratoe; Cerný, Danilo en Menig.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Promes, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie