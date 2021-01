Rico Verhoeven is zeer aangeslagen door het ernstige verkeersongeluk dat kickbokser Robin van Roosmalen woensdag kreeg. De voormalig wereldkampioen in het licht- en vedergewicht van GLORY vecht momenteel voor zijn leven.

"Robin is een goede vriend van mij. Ik ken hem goed, want we hebben hetzelfde management", vertelde een duidelijk geëmotioneerde Verhoeven donderdag. "Blijf vechten, vriend. Ik bid voor je en hoop dat je erdoorheen komt."

De 31-jarige Van Roosmalen raakte woensdag zwaargewond bij een verkeersongeluk waarbij zijn 29-jarige zus Melissa om het leven kwam. De twee stonden met hun auto stil op de vluchtstrook van de A2 toen ze werden aangereden door een vrachtwagen.

Robin van Roosmalen liep meerdere botbreuken op. GLORY meldde donderdag dat de oud-kampioen voor zijn leven vecht. De Bosschenaar verloor in 2018 zijn kampioensriem in het vedergewicht, waarna hij de overstap naar MMA-bond Bellator maakte.

Ook Ben Saddik leeft mee met Van Roosmalen

Ook Jamal Ben Saddik, die eind deze maand in een titelgevecht tegenover Verhoeven staat, kent Van Roosmalen uit het kleine kickbokswereldje.

"Robin is een goede vriend van mij, het is heel tragisch wat er gebeurd is", zei de Marokkaanse Belg. "Ik hoop dat hij snel en volledig kan herstellen en wil hem en zijn familie condoleren met het verlies van Melissa."

Verhoeven en Ben Saddik staan op 30 januari tegenover elkaar in het hoofdgevecht van GLORY 77, dat zonder publiek in Rotterdam gehouden wordt.