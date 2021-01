Kevin Strootman heeft donderdag zijn transfer naar Genoa afgerond. De middenvelder wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Olympique Marseille.

De transfer van Strootman hing al enige tijd in de lucht. De dertigjarige middenvelder arriveerde dinsdag in Genua en onderging de medische keuring vervolgens met succes. Hij trainde al mee met zijn nieuwe ploeggenoten.

Het is niet bekend of Genoa een optie tot koop heeft opgenomen in het huurcontract van Strootman, die dit seizoen bij Marseille niet kon rekenen op een basisplek. Hij kwam tot veertien officiële duels, bijna allemaal als invaller.

Strootman speelde eerder in Italië bij AS Roma (2013-2018). Daarna tekende de oud-speler van Sparta, FC Utrecht en PSV een contract in Marseille, dat medio 2023 afloopt.

Door zijn transfer naar Genoa hoopt Strootman zich weer in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal met het oog op het EK van komende zomer. De 46-voudig international werd in november gepasseerd door bondscoach Frank de Boer.

In Italië moet Strootman Genoa voor degradatie behoeden. De formatie bezet de zeventiende plek in de Serie A met veertien punten en staat net boven de degradatiestreep. De nummers achttien tot en met twintig degraderen.

