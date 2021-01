Willem II-FC Groningen ·

79' GOAL Willem II! 2-1



Gaat Willem II na zes wedstrijden zonder zege weer eens winnen in de Eredivisie? Het zit er dik in, want de Tilburgers komen laat in de wedstrijd op voorsprong tegen FC Groningen. Een voorzet van Leeroy Owusu wordt geschampt door Vangelis Pavlidis en vervolgens in eigen doel gewerkt door Wessel Dammers.