sc Heerenveen-RKC ·

7' GOAL sc Heerenveen! 1-0



De firma Veerman & Veerman doet het weer voor Heerenveen. Joey Veerman ziet zijn harde inzet nog gepareerd worden door Kostas Lamprou, maar krijgt de bal in de rebound weer voor de voeten. Hij trekt de bal voor naar de altijd loerende Henk Veerman, die met een subtiele voetbeweging binnentikt. De VAR kijkt nog even of het buitenspel is, maar de goal telt.