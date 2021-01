Een half jaar voor de Olympische Spelen van Tokio is olympisch hordekampioene Brianna McNeal voorlopig geschorst. De 29-jarige Amerikaanse, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud pakte op de 100 meter horden, zou hebben geknoeid met een dopingtest.

Het mondiale antidopingbureau WADA beschouwt dat als een overtreding van de dopingregels. De AIU, de integriteitseenheid binnen de atletiek, heeft McNeal daarom een voorlopige schorsing opgelegd.

De Amerikaanse is een concurrente van Nadine Visser, met 12,62 de houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Visser eindigde in 2019 bij de WK in Doha als zesde.

McNeal werd daar in de series gediskwalificeerd vanwege een valse start. Haar landgenote Nia Ali pakte in Doha de wereldtitel.