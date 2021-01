Luka Jovic is donderdag teruggekeerd bij Eintracht Frankfurt. De Servische spits werd in de zomer van 2019 door de Duitse club voor 60 miljoen euro verkocht aan Real Madrid, maar kon in Spanje de hooggespannen verwachtingen nooit waarmaken.

De 23-jarige Jovic speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij zijn oude club. Hij moet daar het gat opvullen dat Bas Dost heeft achtergelaten. De Nederlandse spits vertrok eerder deze maand naar Club Brugge.

"Luka heeft geen gemakkelijke tijd in Madrid gehad. Het is belangrijk voor hem om weer op het juiste spoor te komen", zegt Fredi Bobic, technisch directeur van Eintracht Frankfurt.

"Hier kan Luka de komende maanden benutten om in een vertrouwde omgeving weer op zijn oude niveau te komen. Real Madrid weet ook dat hij hier in goede handen is om zich verder te ontwikkelen", aldus Bobic.

Jovic viel vaker op met incidenten buiten de lijnen

In zijn laatste seizoen bij Frankfurt maakte Jovic zeventien treffers in 32 Bundesliga-duels. In anderhalf seizoen bij Real mocht de spits 21 keer meedoen en maakte hij slechts twee treffers.

Jovic viel in Madrid vaker op met incidenten buiten de lijnen. Zo moest hij zijn excuses aanbieden nadat hij in Servië de quarantaineregels bewust aan zijn laars had gelapt.

Frankfurt staat momenteel negende in de Bundesliga. Zondag kan Jovic zijn rentree maken in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04.

