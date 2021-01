Lasse Schöne traint vanaf donderdag mee bij zijn oude club Ajax. De 34-jarige Deense middenvelder zit zonder club sinds zijn contract bij het Italiaanse Genoa een week geleden ontbonden werd.

"Het is vrijblijvend, ik mag meetrainen om mijn conditie op peil te houden", zegt Schöne tegen VI. "Ook met het oog op komende zomer, het EK, is het belangrijk om een paar goede en fitte maanden te draaien. Ik weet nog niet waar dat uiteindelijk zal zijn."

Schöne, die in Nederland eerder voor De Graafschap en NEC uitkwam, speelde tussen 2012 en 2019 voor Ajax. Hij kwam tot 286 officiële duels, 64 goals en 52 assists namens de Amsterdamse club, waarmee hij drie keer kampioen werd.

De middenvelder was in zijn laatste seizoen als Ajacied basisspeler van de ploeg die onder trainer Erik ten Hag internationaal indruk maakte door ver te komen in de Champions League. De finale werd toen op een haar na gemist.

Na dat successeizoen vertrok Schöne naar Genoa, waar hij in zijn eerste seizoen basisspeler was. Dit seizoen had de vijftigvoudig international van Denemarken echter geen perspectief meer: Schöne werd door Genoa niet ingeschreven voor de Serie A.

Naar verluidt zijn clubs uit binnen- en buitenland geïnteresseerd in Schöne, die vlak na zijn vertrek bij Genoa al liet weten open te staan voor een terugkeer bij Ajax. Het is niet bekend hoe de Amsterdammers tegenover een eventuele terugkeer staan.