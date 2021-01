Ferdy Druijf maakt het seizoen af bij KV Mechelen. De Belgische club bevestigt donderdag dat het de aanvaller tot het einde van het seizoen huurt van AZ.

KV Mechelen, de nummer veertien van de Jupiler Pro League, heeft bij de overeenkomst met AZ voor de 22-jarige Druijf ook een optie tot koop bedongen.

"Ik wil weer spelen. Ik kreeg al een rondleiding en wat info over de manier van spelen van Mechelen. Ik wist dat ik hier moest zijn", zegt Druijf op de site van zijn nieuwe club.

Druijf moest het dit Eredivisie-seizoen in Alkmaar doen met louter invalbeurten. De aanvaller uit Noord-Holland wist alleen op 23 december tegen Vitesse (3-1-zege) te scoren.

Sinds de zomer van 2019 maakte Druijf, die door AZ is opgeleid, onderdeel uit van de hoofdmacht van de Alkmaarders. Hij speelde in totaal veertig officiële wedstrijden voor AZ. Daarin maakte hij zes doelpunten en gaf hij één assist.

AZ verhuurde Druijf begin 2019 al voor een half jaar aan NEC. In de Keuken Kampioen Divisie was hij goed voor vijftien doelpunten in twintig wedstrijden voor de club uit Nijmegen.