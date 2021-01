FC Barcelona-trainer Ronald Koeman is zeer te spreken over de huidige vorm van Frenkie de Jong bij de Catalaanse club. De middenvelder laat zich de laatste weken aanvallend meer gelden en was woensdag in de halve finale van de Spaanse Super Cup tegen Real Sociedad opnieuw trefzeker.

De 23-jarige De Jong had een hoofdrol in de wedstrijd in het Baskenland (1-1), die Barcelona na strafschoppen won (2-3). De Oranje-international tekende vlak voor rust voor de 0-1 en schoot zijn penalty in de serie op de paal. Die misser bleef uiteindelijk zonder gevolgen.

Het was voor De Jong zijn derde doelpunt in acht wedstrijden. De oud-Ajacied was begin januari bij SD Huesca de matchwinner (0-1) en scoorde half december in de competitie ook al tegen Real Sociedad (2-1-zege).

"Hij is een geweldige speler", zei Koeman na afloop van de wedstrijd tegen Spaande media. "Ik heb al vaker gezegd dat een middenvelder ook in de zestien moet komen. Je kunt niet alleen van de aanvallers verwachten dat ze scoren. Frenkie scoorde weer en is op de goede weg."

Frenkie de Jong viert zijn treffer tegen Real Sociedad. Frenkie de Jong viert zijn treffer tegen Real Sociedad. Foto: ANP

'De Jong beter en completer dan bij Ajax'

Koeman liet eerder al weten met De Jong te hebben gesproken over een meer aanvallende rol voor de rechtspoot op het middenveld van Barcelona. De nieuwe rol lijkt De Jong te bevallen en zijn goede spel is ook de Spaanse media niet ontgaan.

"Het stapje voorwaarts dat hij moest maken is inmiddels een ferme stap vooruit geworden", schrijft El Mundo Deportivo. "De Jong is zelfs een betere en een completere speler dan in zijn periode bij Ajax. Een gesprek met Ronald Koeman lijkt hem bevrijd te hebben."

Ook El Periódico is lovend over De Jong. "Op zijn 23e is hij fysiek in staat om zich van strafschopgebied naar strafschopgebied te begeven. Hij levert de laatste tijd constant goede prestaties, zoals we al van hem hadden verwacht."

De finale van de Spaanse supercup is zondag al. De andere halve finale gaat donderdag tussen Real Madrid en Athletic Club.