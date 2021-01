Giorgos Giakoumakis is van plan om deze winter bij VVV-Venlo te blijven, maar sluit een vertrek uit Limburg niet uit. De Griekse spits maakte woensdag voor de zoveelste keer dit seizoen indruk door alle doelpunten te maken in de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag (1-4).

De 26-jarige Giakoumakis kwam een half jaar geleden over van AEK uit zijn vaderland en staat na zestien wedstrijden al op zestien doelpunten, wat zorgt voor enkele bijzondere statistieken.

Hij is pas de zevende speler met minimaal zestien goals in zijn eerste zestien Eredivisie-duels. Daarnaast zijn Luis Suárez (zeventien goals in het seizoen 2009/2010 namens Ajax) en Mateja Kezman (achttien namens PSV in 2002/2003) de enige andere spelers deze eeuw met minstens zestien goals in de eerste zestien Eredivisie-speelrondes.

"Na de wedstrijd vroegen mijn ploeggenoten me om tot het einde van het seizoen te blijven. Dat was mooi om te horen. We zijn een familie", zei Giakoumakis in Den Haag tegen ESPN, al kon hij een winters vertrek niet uitsluiten.

"Ik wil blijven om de ploeg te helpen de doelen te halen, maar ik kan niets beloven", antwoordde hij op de vraag of hij de VVV-fans gerust kon stellen. "Ik blijf, tenzij er misschien iets heel mooi voorbijkomt."

De volgende wedstrijd van Giakoumakis en VVV is zondag, wanneer sc Heerenveen op bezoek komt in Limburg. Vier dagen later treden de Venlonaren op eigen veld aan tegen Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker.

Het was vier keer raak voor Giorgos Giakoumakis in Den Haag. Het was vier keer raak voor Giorgos Giakoumakis in Den Haag. Foto: Pro Shots

