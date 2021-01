PSV won woensdag voor de tiende keer op rij niet in een Eredivisie-topper. Trainer Roger Schmidt verwacht meer van zijn spelers, zeker omdat er de komende weken nog veel topduels op het programma staan.

"In toppers als deze moet je de hele wedstrijd op topniveau spelen, maar dat heb ik niet gezien. Het was simpelweg niet goed genoeg", zei Schmidt woensdag na de 1-3-nederlaag van PSV tegen AZ.

Die verliespartij stond zeker niet op zichzelf, want de laatste keer dat PSV een Eredivisie-topper won, was in december 2018, toen AZ met 3-1 verslagen werd. Sindsdien volgden tien duels met Ajax, AZ en Feyenoord waarin PSV niet kon winnen (zie kader).

Schmidt maakte alleen de laatste twee toppers van PSV mee. "Over die andere acht wedstrijden kan ik niks zeggen", zei de Duitse coach. "Over die laatste twee wel. Zondag tegen Ajax was een evenwichtige wedstrijd. We hadden kunnen winnen en we hadden kunnen verliezen, het werd een gelijkspel en dat vond ik een faire uitslag."

Tegen AZ vond Schmidt het een ander verhaal. "De details maakten het verschil. We hadden nog geen kans weggegeven tot AZ heel onnodig een penalty kreeg", doelde de trainer op de domme overtreding van PSV-keeper Yvon Mvogo op AZ-spits Myron Boadu.

"Daarna maakte AZ nog een toevalstreffer uit een corner. Die twee momenten beslisten de wedstrijd. We hebben er alles aan gedaan om het na rust om te draaien, maar we waren net niet goed genoeg."

Laatste tien toppers van PSV Januari 2021: PSV-AZ 1-3

Januari 2021: Ajax-PSV 2-2

Maart 2020: PSV-Feyenoord 1-1

Februari 2020: Ajax-PSV 1-0

December 2019: Feyenoord-PSV 3-1

Oktober 2019: PSV-AZ 0-4

September 2019: PSV-Ajax 1-1

Mei 2019: AZ-PSV 1-0

Maart 2019: Ajax-PSV 3-1

Februari 2019: PSV-Feyenoord 1-1

'Tegen een ploeg als AZ moet je geduld hebben'

Zelf creëerde PSV ook nauwelijks kansen. Toch vond Schmidt niet dat zijn ploeg slecht had gespeeld. "Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Ik vond dat we goed begonnen. Maar als je kansen wil creëren tegen een goede ploeg als AZ, moet je geduld hebben en hen onder druk zetten en laten rennen. Dat deden we aardig, totdat uit het niets die onnodige penalty kwam, dat veranderde de wedstrijd."

Schmidt moest desondanks beamen dat zijn ploeg te weinig had gebracht in de thuiswedstrijd. "In toppers moet je je kwaliteiten tonen en dat hebben we onvoldoende gedaan."

"In de volgende topper moet alles beter", zei de trainer van PSV. "Met en zonder bal moeten we op topniveau zijn. We moeten het spel beter verplaatsen en de gegenpressing moet beter. Tegen AZ was dat niet zo en daarom hebben we terecht verloren."

PSV krijgt binnenkort meerdere gelegenheden om de slechte reeks in topduels te beëindigen. Eind deze maand staat de eerstvolgende topper tegen Feyenoord (uit) op het programma. In februari neemt PSV het op tegen Ajax (thuis) en in maart volgen duels met opnieuw Feyenoord (thuis) en AZ (uit).