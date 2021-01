Hoewel Feyenoord woensdag dankzij een 1-0-overwinning op PEC Zwolle naar de tweede plek in de Eredivisie steeg, baalde Dick Advocaat van het spel dat zijn ploeg op de mat legde. De trainer miste felheid bij zijn ploeg.

"Er zat echt heel weinig overtuiging in en eigenlijk had ik iedereen wel kunnen wisselen", zei Advocaat, die naar een verklaring van het slechte spel zoekt. "Misschien speelt het toch mee dat ze niet geblesseerd willen raken richting de Klassieker en daardoor op halve kracht de duels ingaan, maar ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed."

Na een povere eerste helft greep de 73-jarige trainer bij rust met twee wissels in. Hij haalde Bryan Linssen en Mark Diemers naar de kant en bracht Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps binnen de lijnen. Beiden zorgden namens de Rotterdammers voor meer dreiging en Sinisterra maakte de winnende treffer.

"De tweede helft was iets beter, maar het kon ook niet veel slechter", aldus Advocaat. "Gelukkig levert het drie punten op, maar het spel moet echt beter. Als we zondag weer zo spelen, dan zijn we kansloos", doelde hij op het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Luis Sinisterra maakte het enige doelpunt van de avond. Luis Sinisterra maakte het enige doelpunt van de avond. Foto: Pro Shots

Geen garanties voor Klassieker

De sterke invalbeurten van Sinisterra en Haps zijn, om fysieke redenen, geen garanties voor een basisplek in het duel met Ajax van komende zondag. "Beiden kunnen nog geen hele wedstrijd spelen, dus we moeten de komende dagen een plan maken hoe we dat gaan aanpakken", aldus Advocaat.

"Wel staat vast dat beiden enorm veel kwaliteiten hebben. Kijk bijvoorbeeld vandaag naar Sinisterra, die een tegenstander kan uitspelen en ook een doelpunt kan maken. Maar hij heeft wel, mede door zijn blessures in de afgelopen periode, nog een lange weg te gaan."

Advocaat heeft ook goede hoop op de inzetbaarheid van Orkun Kökçü in de Klassieker. De middenvelder ondergaat donderdag enkele testen, waarna vrijdag moet blijken of hij tegen Ajax in actie kan komen. De tweevoudig international van Turkije maakte op 13 december op bezoek bij VVV-Venlo (0-3) voor het laatst minuten.

Het duel tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. De topper tussen de nummer één en twee staat onder leiding van Danny Makkelie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie