Teun Koopmeiners maakte woensdag een van de fraaiste goals in dit Eredivisie-seizoen door de bal na een hoekschop met de hak over PSV-doelman Yvon Mvogo te lobben. Volgens de topscorer van AZ ging het niet om een toevalstreffer.

"Het is zeker geen toeval dat we scoren uit een spelhervatting", zei Koopmeiners na de 1-3-zege van AZ in Eindhoven. "We analyseren altijd hoe de tegenstander staat bij corners en vrije trappen en daar anticiperen we op. We zien het echt als een kans en trainen er veel op."

Bij een hoekschop van Jesper Karlsson liep Koopmeiners naar de eerste paal. Hij nam de halfhoge voorzet met veel gevoel op zijn hak. Met een fraaie boog viel de bal over PSV-doelman Mvogo in het doel.

"Ik moet toegeven dat er ook wel wat geluk bij nodig is", zei Koopmeiners. "Het was mijn bedoeling om de bal op doel te krijgen. Dat-ie dan zo mooi binnen valt, daar komt wel wat geluk bij kijken."

Dat de hakgoal van Koopmeiners geen toeval was, blijkt wel uit de wedstrijd tussen PSV en AZ (0-4) van vorig seizoen. Dani de Wit scoorde toen eveneens met een hakbal bij de eerste paal uit een halfhoge corner, al was die goal iets minder fraai dan die van Koopmeiners.

"Of dit de mooiste goal uit mijn carrière was? Ik denk dat hij wel in de buurt komt, ja", zei Koopmeiners, die dit seizoen in zestien Eredivisie-duels liefst elf treffers maakte.

PSV-doelman Yvon Mvogo wordt geklopt door de prachtige hakbal van Teun Koopmeiners. PSV-doelman Yvon Mvogo wordt geklopt door de prachtige hakbal van Teun Koopmeiners. Foto: Pro Shots

Max: 'Het was een buitengewoon doelpunt'

Koopmeiners troefde bij zijn wonderschone treffer PSV-verdediger Philipp Max af. De Duits international baalde dat hij te laat kwam om de treffer te voorkomen.

"We doen aan zonedekking bij standaardsituaties. Ik zag Koopmeiners naar voren lopen en ging met hem mee, maar helaas was ik een stap te laat", zei Max, die het enige doelpunt van PSV maakte.

"Voor mijn gevoel gaf ik hem niet te veel ruimte. Het was gewoon een buitengewoon doelpunt. Maar natuurlijk baal ik dat ik de bal niet kon blokken."

Stand bovenaan Eredivisie 1. Ajax 15-35 (+42)

2. Feyenoord 16-35 (+20)

3. Vitesse 16-35 (+15)

4. PSV 16-34 (+20)

5. AZ 16-31 (+15)

'De ene week ben je weg, een week later doe je weer mee'

Door de zege in de topper doet AZ weer helemaal mee in de strijd om de bovenste plaatsen. Na het 1-1-gelijkspel tegen PEC Zwolle van zaterdag leken de Alkmaarders nog af te haken in de titelstrijd.

Koopmeiners wilde na de zege in Eindhoven niet te veel zeggen over de titelambities van AZ. "Ik wist dat deze vraag ging komen. Als je de ene week punten verliest, zegt iedereen dat je weg bent. En als je een week later wint, dan doe je opeens weer mee."

"Zo gaat dat dit seizoen bij ons. Maar wij als spelersgroep bekijken het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. We weten wat we willen als ploeg en dat is bovenin meedraaien. Ik ben gewoon hartstikke blij dat we vandaag een stap in de goede richting hebben gezet."

AZ heeft in januari nog een loodzwaar programma met wedstrijden tegen ADO Den Haag (thuis), Ajax (thuis, KNVB-beker), Feyenoord (uit), FC Utrecht (thuis) en opnieuw Ajax (thuis, competitie).

247 Terugblik PSV-AZ: 'PSV in topwedstrijden niet goed genoeg'

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie