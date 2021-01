Hoewel Feyenoord woensdag dankzij een 1-0-zege op PEC Zwolle naar de tweede plaats in de Eredivisie klom, tankte Steven Berghuis weinig vertrouwen richting de Klassieker van zondag. De aanvoerder vond dat zijn ploeg een slechte wedstrijd op de mat legde.

"Natuurlijk zijn de drie punten het belangrijkste, maar je moet wel beter gaan spelen", zei hij tegen ESPN. "Tegen VVV, Heerenveen en Sparta speelden we goed en zat er echt ontwikkeling in, maar vanavond was het onder de maat. Daar moeten we wel naar kijken."

Feyenoord had in de eigen Kuip in een pover duel de handen vol aan PEC Zwolle. Na ruim een uur spelen maakte Luis Sinisterra het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Als je zo blijft spelen, dan ga je ook gelijkspelen of verliezen", vreest Berghuis. "En dat moeten we niet hebben."

Steven Berghuis viert de 1-0 met doelpuntenmaker Luis Sinisterra. Steven Berghuis viert de 1-0 met doelpuntenmaker Luis Sinisterra. Foto: Pro Shots

Berghuis blij voor matchwinner Sinisterra

Door de zege van Feyenoord gaat de Klassieker zondag in de Johan Cruijff ArenA tussen de nummer één en twee van de Eredivisie. Ajax heeft net als Feyenoord 35 punten, maar heeft donderdag nog wel een uitwedstrijd tegen FC Twente voor de boeg.

"We komen steeds dichterbij en dat is goed", keek Berghuis naar de ranglijst. "Maar we hebben matig gespeeld. Zwolle trok ons helemaal uit elkaar en we kwamen in te grote ruimten te spelen. We speelden ook in een veel te laag tempo."

Voor Berghuis was het een opsteker dat uitgerekend Sinisterra zich tot matchwinner kroonde. Voor de Colombiaan, die pas is hersteld van een zware knieblessure, was het zijn eerste doelpunt in elf maanden tijd.

"Als we hem goed aanspelen, dan kan hij het verschil maken. En dat deed hij ook. Ik ben blij voor hem."