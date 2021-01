FC Barcelona heeft woensdag in Córdoba op moeizame wijze de finale van de Spaanse supercup bereikt. De ploeg van coach Ronald Koeman won na een bizarre penaltyreeks van Real Sociedad, nadat Frenkie de Jong in reguliere speeltijd de score had geopend. In Frankrijk won Paris Saint-Germain voor de achtste keer op rij de supercup.

De Jong zorgde zes minuten voor rust voor de openingsgoal van Barcelona. De Oranje-international kopte van dichtbij raak uit een voorzet vanaf links van Antoine Griezmann en maakte zijn derde officiële treffer voor de Catalanen.

Vroeg in de tweede helft veroorzaakte De Jong echter een strafschop met een handsbal. Mikel Oyarzabal benutte het buitenkansje en bracht Sociedad op gelijke hoogte.

Barcelona, waarbij Lionel Messi ontbrak vanwege een lichte spierblessure, ging daarna op jacht naar de 1-2. Griezmann en Ousmane Dembélé lieten enkele kansen liggen, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin schoot Adnan Januzaj op de paal namens Sociedad, maar moesten strafschoppen de beslissing brengen.

Sociedad miste daarin de eerste drie penalty's en De Jong faalde bij de eerste poging van Barcelona. Uiteindelijk won de ploeg van Koeman de strafschoppenreeks met 3-2 en zorgde Riqui Puig voor de beslissing.

In de finale neemt Barcelona het op tegen Real Madrid of Athletic Club. Die twee ploegen staan donderdag in Málaga tegenover elkaar in de andere halve eindstrijd. De finale wordt komende zondag in Sevilla gespeeld.

Paris Saint-Germain met de Franse supercup. Paris Saint-Germain met de Franse supercup. Foto: Pro Shots

PSG verovert Franse supercup

In de strijd om de Franse supercup was Paris Saint-Germain in Lens met 2-1 te sterk voor Olympique Marseille. De Parijzenaars veroverden de prijs voor de tiende keer in de clubgeschiedenis en zijn daarmee recordhouder.

Mauro Icardi opende enkele minuten voor rust de score uit een rebound. Vijf minuten voor tijd verdubbelde Neymar de marge uit een penalty, waarna Florian Thauvin nog wat terugdeed namens Marseille.

Mitchel Bakker bleef de hele wedstrijd op de bank bij Paris Saint-Germain.