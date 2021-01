Merel van Dongen heeft zich woensdag met Atlético Madrid geplaatst voor de finale van de Spaanse supercup. De verdediger van de Oranjevrouwen won met haar club na penalty's van FC Barcelona.

Van Dongen zette haar ploeg op neutraal terrein in Almería na ruim een uur spelen op voorsprong door een strafschop te benutten. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd maakte Alèxia Putellas er 1-1 van.

Nadat er in de verlenging niet was gescoord, moesten strafschoppen de beslissing brengen. In die reeks ging Van Dongen in de fout, maar omdat bij Barcelona drie speelsters verzuimden te scoren, bleef haar misser zonder gevolgen.

Atlético neemt het in de finale van de supercup op tegen Levante, dat met 3-1 won van Logroño. De eindstrijd wordt zaterdag in het stadion van Almería gespeeld.

Bij Barcelona ontbrak Lieke Martens in de wedstrijdselectie. De aanvaller kampt met een beenblessure. Het is nog niet duidelijk hoelang ze aan de kant staat.