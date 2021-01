Feyenoord heeft woensdag in De Kuip een moeizame zege geboekt op PEC Zwolle. Dankzij een goal van Luis Sinisterra, die voor het eerst in ruim elf maanden wist te scoren, wonnen de Rotterdammers met 1-0.

De 21-jarige Sinisterra kreeg de bal halverwege de tweede helft met wat geluk mee uit een scrimmage en schoot raak in de korte hoek. De Colombiaan stond pas twintig minuten in het veld, nadat hij aan het begin van de tweede helft was ingevallen.

Sinisterra maakte in december zijn eerste speelminuten van het seizoen en zondag stond hij tegen Sparta (0-2-winst) voor het eerst in de basis. De aanvaller stond sinds februari vorig jaar aan de kant vanwege een zware knieblessure.

Voor Feyenoord was de goal van Sinisterra een hoogtepunt in een verder povere wedstrijd. De Rotterdammers kregen voornamelijk via winteraanwinst Lucas Pratto verschillende kansen om de score hoger te laten uitvallen, maar lieten dat na. Hij speelde woensdag zijn tweede duel voor Feyenoord.

Feyenoord klimt dankzij de zege op PEC naar de tweede plek in de Eredivisie en heeft nu net zoveel punten als koploper Ajax en nummer drie Vitesse. De Amsterdammers kunnen de voorsprong donderdag wel vergroten als zij weten te winnen bij FC Twente. Zondag staat in de Johan Cruijff ArenA de Klassieker op het programma.

Luis Sinisterra op weg naar de 1-0 tegen PEC Zwolle. Luis Sinisterra op weg naar de 1-0 tegen PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Feyenoord beleeft moeizame eerste helft

Feyenoord had lang de tijd nodig om op gang te komen in de eigen Kuip. De eerste mogelijkheid was na een kwartier zelfs voor de bezoekers, maar Pelle Clement en Mike van Duinen slaagden er niet in om uit een counter te profiteren van een overtalsituatie.

De eerste mogelijkheid voor de thuisploeg was halverwege de eerste helft voor Pratto. De huurling van River Plate werd in stelling gebracht door Steven Berghuis, waarna de Argentijn de bal met zijn teen over het doel wipte. Even later was Pratto opnieuw dicht bij zijn eerste Feyenoord-goal, toen hij uit de draai centimeters naast schoot.

Vlak voor rust verzuimde Jens Toornstra de score te openen. Michael Zetterer lag al op de grond, waarna de middenvelder de bal van een meter of 8 voor het binnentikken had. Toornstra schampte echter de bal en zag zijn poging naast de verkeerde kant van de paal rollen.

Lucas Pratto had zijn vizier niet op scherp staan. Lucas Pratto had zijn vizier niet op scherp staan. Foto: Pro Shots

Sinisterra breekt de ban voor Feyenoord

Ook na rust wilde het maar niet vlotten bij Feyenoord en met name niet bij Pratto. Zetterer tikte de bal in de 54e minuut voor de voeten van de spits, die van dichtbij vol tegen de Zwolse sluitpost schoot. Tien minuten later moest Pratto opnieuw zijn meerdere erkennen in Zetterer, die een fraai antwoord had op een harde kopbal van 'El Oso'.

In de 64e minuut was het via Sinisterra wél raak voor Feyenoord. Voor de 21-jarige linksbuiten was zijn fraaie goal zijn eerste doelpunt sinds hij op 1 februari vorig jaar scoorde tegen FC Emmen.

PEC durfde na het Rotterdamse doelpunt wat meer de aanval te zoeken, maar tot grote uitgespeelde mogelijkheden kwam het niet. Het slotakkoord was voor Toornstra, die in de slotfase met een hard schot op de vuisten van Zetterer stuitte.

