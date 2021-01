De spelers en technische staf van AZ zijn ambitieus na de 1-3-zege van woensdag bij PSV. Calvin Stengs gelooft er heilig in dat de Alkmaarders zich gaan mengen in de titelstrijd en volgens trainer Pascal Jansen is de overwinning een goed signaal in de aanloop naar de volgende toppers.

"Ik denk dat heel veel mensen aanvankelijk dachten dat we al te veel punten hadden weggegeven. Maar ik denk dat we sowieso gaan meedoen", zei Stengs, die in Eindhoven de 1-3 noteerde, bij ESPN.

"We hebben het dit seizoen al vaker weggegeven in de slotfase, dus het was extra lekker dat we het vandaag wél wisten vast te houden en zelf nog scoorden. Het was een fijne goal, ik schoot 'm lekker binnen."

AZ heeft nu vier punten minder dan koploper Ajax, dat donderdag nog tegen FC Twente speelt. De achterstand op nummer drie PSV werd dankzij de zege verkleind tot drie punten.

Jansen: 'Willen onze ambities waarmaken'

Trainer Jansen, die in december de taken van de ontslagen Arne Slot overnam, toonde zich tevreden na de zege in Eindhoven. "We willen onze ambities waarmaken en dan moet je ook deze wedstrijden winnen", aldus de coach.

"Je kent de ambities van de club. We willen bij de top vier horen. Daar hebben we nu uitzicht op. Maar er zit nog meer in en daar gaan we voor. Er komen nog meer grote wedstrijden aan. Laat dit een goed signaal zijn voor de rest van de maand."

AZ vervolgt de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Volgende week woensdag staat in Alkmaar de kraker tegen Ajax op het programma.

