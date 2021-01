Giorgos Giakoumakis heeft VVV-Venlo eigenhandig aan de overwinning geholpen in het degradatieduel met ADO. De Griekse spits scoorde in Den Haag maar liefst vier keer tegen de directe concurrent: 1-4. Sparta Rotterdam bezorgde trainer Sjors Ultee zijn eerste nederlaag sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van Fortuna Sittard: 0-1.

Giakoumakis, zondag al twee keer trefzeker tegen Willem II (2-1), gaat met zestien goals ruim aan kop op de topscorerslijst van de Eredivisie. De spits werd vorige zomer door de Limburgers overgenomen van AEK Athene.

De 26-jarige Griek opende in Den Haag al na zes minuten de score. Na een overtreding van Shaquille Pinas op Zinédine Machach benutte hij de toegekende strafschop.

Na een uur spelen verdubbelde Giakoumakis de voorsprong met een kopbal via de binnenkant van de paal. Nadat Samy Bourard in de 65e minuut met de aansluitingsgoal voor ADO de spanning had teruggebracht, maakte de spits met dank aan een grabbelde keeper Luuk Koopmans zijn hattrick compleet.

Uit zijn tweede penalty maakte Giakoumakis er vlak voor tijd ook nog 1-4 van. Onder applaus van zijn medespelers en trainer Hans de Koning werd hij in de 88e minuut naar de kant gehaald.

Dankzij Giakoumakis, die dit seizoen 16 van de 26 goals van VVV voor zijn rekening nam, zijn de Limburgers opgeklommen naar de veertiende plaats in de Eredivisie. ADO, afgelopen weekend nog te sterk voor RKC Waalwijk, staat zestiende.

Sparta Rotterdam boekte de derde uitzege op rij. Foto: Pro Shots

Fortuna lijdt eerste nederlaag onder Ultee

Voor Fortuna Sittard kwam er een einde aan de schitterende reeks onder Ultee. Sinds de 33-jarige trainer het stokje van de ontslagen Kevin Hofland heeft overgenomen, heeft de ploeg uit vijf wedstrijden dertien punten gepakt. Sparta bleek woensdag echter met 0-1 te sterk.

Lennart Thy tekende na een klein uur spelen voor het enige doelpunt. De Duitse spits profiteerde van een goede pass van Mario Engels en bleef daarna koel oog in oog met doelman Yanick van Osch.

Lisandro Semedo kwam nog dicht bij de gelijkmaker. Een inzet van de Fortuna-aanvaller werd net voor de doellijn weggehaald.

Voor Sparta is het na de overwinningen op Willem II (1-3) en FC Twente (0-2) al de derde uitzege op rij. In het seizoen 1972/1973 zetten de Rotterdammers voor het laatst zo'n serie neer.

De ploeg van trainer Henk Fraser staat op de achtste plaats keurig in het linkerrijtje van de Eredivisie. Fortuna blijft steken op plek dertien.

