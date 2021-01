PSV-aanvoerder Denzel Dumfries wil niet naar excuses zoeken na de nederlaag van zijn ploeg in de topper tegen AZ. De ploeg van coach Roger Schmidt ging woensdag op eigen veld met 1-3 onderuit tegen de Alkmaarders.

"We hebben veel te weinig gebracht", concludeerde Dumfries na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "We hebben ook terecht verloren."

PSV stond bij rust met 0-2 achter door een rake strafschop en een wereldgoal van Teun Koopmeiners. In de tweede helft bracht Philipp Max de thuisploeg terug in de wedstrijd, waarna Calvin Stengs de voorsprong van AZ in de slotfase weer uitbreidde en voor de beslissing zorgde.

"Vooral in de eerste helft was het PSV-onwaardig wat we lieten zien", aldus Dumfries. "We legden veel te weinig energie in de wedstrijd en verloren veel te veel ballen. We waren gewoon niet scherp. AZ heeft dan voldoende kwaliteiten om dit af te straffen."

Teleurstelling bij PSV na afloop van de wedstrijd. Teleurstelling bij PSV na afloop van de wedstrijd. Foto: Pro Shots

'Het was allemaal veel te slap'

Volgens de rechtsback had het matige spel van PSV niets te maken met de topper van afgelopen zondag tegen Ajax (2-2). "Dat denk ik niet", zei hij. "Alle ploegen spelen veel wedstrijden in korte tijd. Dat mag geen excuus zijn."

"We hebben met zijn allen de wens uitgesproken om kampioen te worden. Dat hebben we in deze wedstrijd niet laten zien. Het was allemaal veel te slap, vooral voor rust."

Door de nederlaag zakt PSV naar de derde plaats in de Eredivisie. Koploper Ajax kan de voorsprong op de Eindhovenaren donderdag bij een overwinning op FC Twente vergroten naar vier punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie