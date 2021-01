Manchester City is woensdag naar de derde plaats in de Premier League geklommen. De ploeg van manager Josep Guardiola was op eigen veld met 1-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Tottenham Hotspur bleef thuis tegen Fulham steken op 1-1.

Phil Foden maakte het enige doelpunt in het Etihad Stadium. De jonge Engelsman verschalkte Brighton-doelman Robert Sánchez vlak voor rust met een laag schot.

In de tweede helft verzuimde City de marge uit te breiden. Bernardo Silva raakte een kwartier na rust de paal namens de thuisploeg en Raheem Sterling miste in blessuretijd een strafschop.

Nathan Aké ontbrak door een spierblessure bij City. Bij Brighton maakte Joël Veltman de negentig minuten vol en werd Davy Pröpper halverwege de tweede helft gewisseld.

Dankzij de overwinning heeft Manchester City nu vier punten achterstand op koploper Manchester United, dat dinsdag won bij Burnley (0-1), en één punt achterstand op nummer twee Liverpool. Bovendien hebben 'The Citizens' een wedstrijd minder gespeeld dan de twee titelconcurrenten.

Tottenham verspeelt voorsprong tegen Fulham

Tottenham Hotspur liet de kans liggen om naast Manchester City op een gedeelde derde plaats te komen. De ploeg van trainer José Mourinho gaf thuis tegen laagvlieger Fulham een voorsprong uit handen: 1-1.

Met zijn elfde doelpunt van het seizoen brak Harry Kane na 25 minuten de ban voor Tottenham. Met een vliegende kopbal werkte hij een voorzet van linksback Sergio Reguilón achter Fulham-keeper Alphonse Aréola.

Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond en Terence Kongolo op de bank bleef, kwam een kwartier voor tijd langszij via een kopbal van Ivan Cavaleiro. Tottenham leek via Reguilón toch nog met de overwinning aan de haal te gaan, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

