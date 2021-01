Marco van Ginkel heeft woensdag ondanks de 1-3-nederlaag van PSV tegen AZ een bijzondere avond beleefd. De middenvelder maakte in de wedstrijd zijn rentree na ruim 2,5 jaar blessureleed.

"Persoonlijk is dit een hoogtepuntje", zei Van Ginkel na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. "Ik heb er hard voor gewerkt en het heeft lang geduurd. Dat ik nu terug ben, voelt als een beloning."

"Tegen Ajax zat ik er weer bij", vervolgde hij. "Toen proefde ik de sfeer al en kreeg ik alles een beetje mee in het stadion. Vandaag merkte ik dat er iets moest gebeuren toen we achterstonden. Ik kreeg een paar minuten, dat is mooi."

De achtvoudig Oranje-international kwam drie minuten voor tijd in het veld voor Mohamed Ihattaren. Het gaat om zijn eerste speelminuten sinds PSV-FC Groningen op 8 mei 2018.

Na die wedstrijd moest Van Ginkel herstellen van een zware knieblessure. En na een operatie volgde een terugslag in zijn revalidatie. Eind 2019 keerde hij terug op het trainingsveld van Chelsea, maar zijn rentree in wedstrijdverband liet nog op zich wachten.

De 28-jarige middenvelder leek na de wedstrijd tegen AZ nog niet helemaal te beseffen dat hij zijn rentree had gemaakt. "Thuis ga ik even relativeren wat er allemaal is gebeurd, want dat is een hoop. Uiteindelijk heb ik er hard voor gewerkt en ik ben er trots op dat ik terug ben."

Marco van Ginkel kwam drie minuten voor tijd in het veld. Marco van Ginkel kwam drie minuten voor tijd in het veld. Foto: Pro Shots

'Ik heb veel emotionele dingen meegemaakt'

Van Ginkel kwam tegen AZ voor het eerst in 983 dagen weer in actie. "Uiteindelijk ben ik gestopt met het tellen van de dagen. Ik was alleen met mijn herstel bezig, in de hoop ooit weer te kunnen voetballen. Er was ook een periode waarin die kans een stuk kleiner was. Ik heb veel emotionele dingen meegemaakt. Uiteindelijk sta ik hier en dan is een felicitatie wel bijpassend."

De Amersfoorter had het tijdens het blessureleed regelmatig behoorlijk moeilijk. "Er ging in die periode van alles door me heen. Duizend dagen, dan zitten er ook genoeg slechte tussen. Gelukkig ook wat positieve. Het vuurtje is altijd blijven branden. Dat was ook wel nodig, anders had ik het niet gered."

Van Ginkel wordt dit seizoen voor de vierde keer door PSV gehuurd van Chelsea. Hij werd in 2016 en 2018 kampioen met PSV. Bij Chelsea, dat hem tussentijds ook uitleende aan AC Milan en Stoke City, kwam hij pas tot twee competitieduels.