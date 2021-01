AZ heeft woensdagavond de Eredivisie-topper tegen PSV met 1-3 gewonnen. Absoluut hoogtepunt van het duel in Eindhoven was een treffer met de hak van Teun Koopmeiners.

De aanvoerder van AZ had eerder al een strafschop benut, voordat hij kort voor rust een hoekschop met de hak subtiel verlengde, waarna de bal met een fraaie boog over PSV-doelman Yvon Mvogo in het doel viel: 0-2.

Kort na rust kwam PSV via Philipp Max terug in de wedstrijd, maar echt in de buurt van de gelijkmaker kwamen de Brabanders zelden. Kort voor tijd counterde AZ via Calvin Stengs naar 1-3.

AZ behoudt dankzij de knappe uitzege de aansluiting met de top vier in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft vier punten achterstand op koploper Ajax, dat donderdag op bezoek gaat bij FC Twente.

Voor PSV was het de eerste thuisnederlaag in de competitie sinds oktober 2019, toen AZ in het Philips Stadion met maar liefst 0-4 won. Zorgelijker voor de formatie van trainer Roger Schmidt is de balans in topduels. De laatste tien wedstrijden tegen AZ, Ajax en Feyenoord werden allemaal niet gewonnen. De Eindhovenaren staan vooralsnog derde, maar kunnen later op de avond door Feyenoord gepasseerd worden. De Rotterdammers spelen thuis tegen PEC Zwolle.

Teun Koopmeiners was in de eerste helft de gevierde man bij AZ. Foto: Pro Shots

Koopmeiners slaat voor rust tweemaal toe

Zo flitsend als PSV zondag aan de topper tegen Ajax (2-2) begon, zo stroef speelde de thuisploeg in de openingsfase tegen AZ. Beide ploegen hadden nog geen serieuze kans gehad toen scheidsrechter Serdar Gözübüyük na een half uur naar de penaltystip wees.

Myron Boadu werd gelanceerd door Stengs, waarna de spits van AZ in de hoek van het strafschopgebied nogal onnodig werd gevloerd door Mvogo. De doelman van PSV koos vervolgens de verkeerde hoek bij de penalty van Koopmeiners: 0-1.

Gesteund door de voorsprong kwam AZ een aantal keer gevaarlijk opzetten richting het PSV-doel. Bij een van die uitvallen moest verdediger Olivier Boscagli met een cruciale ingreep voorkomen dat Boadu alleen op de keeper af kon.

Kort daarna viel de 0-2 wel. Bij een hoekschop van Jesper Karlsson verlengde Koopmeiners bij de eerste paal met de hak met veel gevoel over Mvogo in het doel.

Marco van Ginkel maakte na 2,5 jaar eindelijk weer speelminuten in een officiële wedstrijd. Foto: ANP

Van Ginkel maakt rentree na 2,5 jaar blessureleed

Na rust moest PSV in een hoger tempo aanvallen en dat leidde nog binnen het uur tot de aansluitingstreffer. Max plaatste een vrije trap vanaf 20 meter met gevoel in de kruising: 1-2.

Daarna golfde het spel op en neer, zonder dat de ploegen veel grote kansen kregen. Mvogo voorkwam met de vuisten dat Koopmeiners met een harde vrije trap een hattrick maakte.

In de laatste vijf minuten maakte Marco van Ginkel na 2,5 jaar blessureleed zijn rentree. PSV drong de tegenstander in de slotfase ver terug, maar verder dan een kopbal van Joël Piroe recht op AZ-doelman Marco Bizot kwam de ploeg niet.

AZ kreeg steeds meer ruimte in de counter en profiteerde in de laatste minuut via Stengs. Zijn schot werd door Jordan Teze van richting veranderd, waardoor Mvogo voor de derde keer moest vissen: 1-3.

