Erik van der Ven moet na het seizoen vertrekken als trainer van FC Den Bosch. De club uit de Keuken Kampioen Divisie laat woensdag weten het aflopende contract van de 36-jarige Brabander niet te verlengen.

Van der Ven nam in april 2019 het stokje over van de ontslagen Wil Boessen. Onder zijn leiding heeft FC Den Bosch dit seizoen pas twee wedstrijden gewonnen, wat resulteert in de voorlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

"Voor de buitenwereld lijkt het door de stand op de ranglijst wellicht niet onlogisch dat we nu bekendmaken dat de wegen gaan scheiden. Maar daarmee zouden wij Erik tekortdoen", zegt manager voetbalzaken Jan Gösgens op de clubsite.

Volgens Gösgens bleek uit de gesprekken in de afgelopen periode dat beide partijen "anders denken over verschillende zaken". "En dat heeft ons doen besluiten het contract niet te verlengen. Voor komend seizoen geven we daarom de voorkeur aan een nieuw gezicht voor de groep."

Van der Ven raakte in opspraak na racisme-incident

Van der Ven raakte in zijn eerste seizoen als trainer van FC Den Bosch in opspraak na een racisme-incident met Ahmad Mendes Moreira, die racistisch werd bejegend door het Bossche publiek. De trainer noemde de Excelsior-speler na het tijdelijk gestaakte duel "een zielig mannetje" en moest daarvoor later diep door het stof.

Voor Van der Ven is FC Den Bosch zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-speler van Helmond Sport, TOP Oss en FC Emmen was eerder al als jeugdtrainer aan de club verbonden.

FC Den Bosch gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger. Peter Uneken, die na dit seizoen vertrekt als trainer bij Jong PSV, wordt als kandidaat genoemd.